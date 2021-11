Il Settebagni pareggia in rimonta contro il Guidonia

Squadra in casa

Squadra in casa Settebagni

Termina con un pareggio per due a due la partita fra Settebagni e Guidonia, partita valida per quinta giornata del campionato Promozione, Girone B.

La partita

Il pareggio del Settebagni arriva in rimonta. Infatti al Gentili in vantaggio ci va il Guidonia prima con De Santis. Il Guidonia trova pure il doppio vantaggio prima del termine del primo tempo. Infatti Cecchini consente al Guidonia di andare al riposo sul due a zero. Nella ripresa però arriva la rimonta del Settebagni. Prima è Paravati ad accorciare le distanze poi è Canducci a siglare il gol che porta la partita sul due a due finale.

La classifica

Con questo successo il Settebagni sale a quota 8 punti, proprio a ridosso delle prime in classifica. Guidonia invece inchiodato all'ultimpo posto con tre punti.