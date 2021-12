Poker del Settebagni al Nomentum

Squadra in casa

Squadra in casa Settebagni

Il Settabagni batte per 4 a 0 il Nomentum.

La partita

Al Gentili non c'è storia, con i padroni di casa del Settebagni in controllo della partita sin dal fischio iniziale. Il primo tempo termina col risultato di 2 a 0 con i gol di Merciari e Yoon che trova la doppietta personale al 55esimo. Sul tre a zero si abbassano i ritmi e il Settebagni trova il quarto gol nel finale col tap-in di Pascale su assist di Paravati.

La classifica

Il Settebagni sale a quota 18 punti, poco distante dalle zone altissime della classifica. Il Nomentum fermo a 14 punti.