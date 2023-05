Roma Femminile, Serturini: "Siamo forti mentalmente"

La Roma Femminile, dopo aver vinto contro l'Inter, ha alzato al cielo del Tre Fontane lo scudetto conquistato lo scorso 29 aprile dopo il successo contro la Fiorentina.

Al termine della vittoria contro l'Inter, ha parlato Annamaria Serturini. La calciatrice protagonista di un'ottima partita, ha sfiorato più volte il gol e si candida per partire titolare anche nel grande appuntamento del finale di stagione della Roma: la finale di Coppa Italia.

Le giallorosse sfideranno la Juventus il prossimo 4 giugno, alla ricerca del triplete (Scudetto-Supercoppa Italiana già vinte). Prima della sfida per la coppa nazionale, la Roma sfiderà le bianconere anche nell'ultima partita della poule scudetto. La capacità di restare concentrate anche dopo aver vinto lo scudetto è una qualità importante come ricorda la 15 giallorossa.

Ecco le sue parole: "Siamo tanto forti mentalmente. Vincere è bellissimo quindi per una squadra come noi dobbiamo lavorare giorno dopo giorno pensando che l'obiettivo è più vicino. Sappiamo di aver già vinto (lo scudetto, ndr) ma tutte le partite servono per arrivare al 4".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.