Serie D, il Trastevere Calcio presenta la nuova stagione

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione della Serie D. Per questo il Trastevere Calcio ha comunicato che lunedì 6 settembre presso il Trastevere Stadium, si presenterà al pubblico.

Durante l'evento di presentazione, in cui sarà presente il presidente del club romano Pier Luigi Betturri insieme ad altre autorità civili e sportive, verranno illustrati gli obiettivi della squadra di mister Mauro Mazza per la stagione 2021/2022. Inoltre, per l'occasione, saranno svelate pure le nuove maglie firmate Erreà.

L'evento è aperto al pubblico, ma per partecipare bisognerà prenotarsi.

Il comunicato del Trastevere

Questo il comunicato della società riguardo all'evento di presentazione: "Il Trastevere Calcio alza il sipario sulla stagione 2021/22 con un evento in programma lunedì 6 settembre, a partire dalle ore 18, presso il Trastevere Stadium. Alla presenza dei vertici dirigenziali amaranto, con il presidente Pier Luigi Betturri in testa, verranno illustrati gli obiettivi societari e le strategie in vista del nuovo campionato e svelate le nuove maglie firmate Erreà. All’evento parteciperanno autorità civili e sportive. A causa del limitato numero di posti a disposizione dovuto alle limitazioni imposte per prevenire la pandemia da Covid-19, l’accesso all’evento avverrà tramite prenotazione all’indirizzo ufficiostampa@ trasteverecalcio.it.".