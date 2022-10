Sassuolo-Roma Femminile 0-1: Bartoli decisiva nel recupero

La Roma Femminile batte di misura il Sassuolo per uno a zero e continua la sua rincorsa al primo posto della classifica. Le giallorosse di Spugna come di consueto controllano il gioco e creano diverse occasioni ma non riescono a sbloccare il match fino al 92esimo. La Roma infatti trova i tre punti soltanto nel finale di partite grazie a capitan Bartoli. Roma al secondo posto in campionato a -1 dall’Inter capolista. Prossima appuntamento per le giallorosse a Latina (giovedì 20 ottobre) per la prima giornata dei gironi della Women’s Champions League.

Sassuolo-Roma, la cronaca

La Roma si rende pericolosa sui piazzati con Wenninger che di testa non trova la porta. Poco dopo ottima occasione per Greggi ma il suo destro è strozzato. Ci prova Giacinti ma il suo destro è alto. Nel finale di primo tempo si vede il Sassuolo con Monterubbiano prima (tiro centrale) e poi con Brignoli che però calcia fuori. Ad inizio ripresa occasionissima Roma con Andressa, appena entrata, che con un mancino di prima colpisce il palo. Al 61esimo Ceasar salva le giallorosse chiudendo su Goldoni che aveva approfittato di un errore di Glionna. Al 92esimo la Roma trova il gol con capitan Bartoli che col destro dentro l’area batte Kresche.

Tabellino

Sassuolo (5-3-2): Kresche; Filangeri, Pleidrup, Dongus (dal 79’ Mella), Philtjens; Pondini, Jane, Brignoli (dal 63’ Bellucci); Goldoni (dal 63’ Bueno), Monterubbiano (dal 74’ Nagy). All.: Piovani

Roma (3-5-2): Ceasar; Bartoli, Linari, Wenninger (dal 53’ Minami); Serturini (dal 46’ Glionna), Cinotti (dal 46’ Andressa), Giugliano, Greggi, Haavi; Lazaro (dal 46’ Haug), Giacinti. All.: Spugna

Marcatrici: 92’ Bartoli (R)

Ammonite: Brignoli (S), Filangeri (S), Jane (S), Philtjens (S); Wennnger (R), Greggi (R), Giacinti (R)

Arbitro: Cherchi