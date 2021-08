Maurizio Sarri: "Il campo dell'Olimpico è indegno"

Durante la conferenza stampa di vigilia di Lazio-Spezia, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha commentato in maniera negativa le condizioni del prato dello Stadio Olimpico.

Sarri e Mourinho contro il prato dell'Olimpico

Niente giri di parole per il tecnico toscano che ha parlato di "Campo indegno per la città di Roma". Le condizioni del prato dell'Olimpico mettono apprensione al tecnico laziale, che teme per l'incolumità dei propri giocatori che sabato alle 18.30 sfideranno lo Spezia di Thiago Motta.

Dello stesso avviso è anche José Mourinho allenatore della Roma, che con Sarri, oltre all'Olimpico condivide l'esperienza in Inghilterra, in Premier League al Chelsea. "In Inghilterra il clima aiuta tanto per la qualità dei campi. La loro organizzazione è perfetta su questo, quindi paragonare l'Inghilterra ad altri Paesi in questo senso è complicato" - aveva detto Mou prima della sfida contro la Fiorentina. Il portoghese durante la sua conferenze aveva però confermato le condizioni non buone del campo di gioco dell'Olimpico ed in generale di tutta Italia.

È allarme quindi per il prato dell'Olimpico, che condiziona lo spettacolo e mette a rischio la salute dei calciatori, e che è aspramente criticato dagli allenatori delle due squadre della Capitale.

Sport e Salute risponde a Maurizio Sarri

Sport e Salute, ha rilasciato una nota in risposta alle parole del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri sulle condizioni del prato dello Stadio Olimpico.

“Speriamo che mister Sarri possa cambiare idea già a partire da domani sera, quando la Lazio sarà impegnata nell’esordio stagionale in casa" - si legge nella nota. "Rispetto alle precedenti partite, tutti hanno potuto verificare le attuali buone condizioni del manto erboso che soddisfano in pieno i requisiti del Pitch Quality Program Uefa, ovvero i parametri tecnici, sportivi e agronomici ufficiali sulle condizioni dei terreni di gioco. Lo stadio Olimpico e il campo sono stati riconsegnati dall’Uefa dopo i campionati Europei, durante i quali l’Olimpico è stato giudicato uno dei terreni migliori, l’11 luglio. Il campo è stato riseminato per intero e la natura, con l’aiuto dei supporti tecnici utilizzati, sta facendo il suo corso. Soddisfare le esigenze e le necessità dei club è una priorità di Sport e Salute che opera sempre al massimo delle proprie possibilità e qualità per garantire l’Olimpico e suoi servizi nelle migliori condizioni possibili. Sport e Salute ribadisce, dunque, la propria disponibilità a dialogare e confrontarsi direttamente con le società su tutti i temi relativi alla valorizzazione dello stadio”.