La Roma Femminile batte la Sampdoria e chiude la Regular Season da capolista: ora la Poule Scudetto

La Roma batte per uno a zero la Sampdoria e vince l'ultima partita della Regular Season. Le giallorosse a Genova dominano la paritta ma si trovano davanti una super Tampieri che para tutto, o quasi. Quel quasi è il tocco vincente di Kramzar, la classe 2006, che regala i tre punti alle giallorosse. Campionato chiuso al primo posto per la Roma che inizierà la poule scudetto da prima della classe a +11 dalla Juventus seconda, che deve ancora giocare la sua partita. In settimana il calendario della Poule Scudetto, nella quale la Roma partirà da prima in classifica con 48 punti.

Sampdoria-Roma, la cronaca

Al terzo Tampieri è bravissima a deviare una conclusione da dentro l’area di Losada. Al 26esimo clamorosa parata di Tampieri che in uscita bassa nega il gol di Andressa che calcia a botta sicura. Tre minuti dopi ci prova Giacinti da posizione angolata, Tampieri blocca. Al 43esimo Losada sorprende il portiere blucerchiato con un pallonetto che però esce di poco alto. Ad inizio ripresa un tiro di Bonfantini mette i brividi a Lind che blocca in due tempi. Al 48esimo Roma vicina al gol: corner di Giugliano per la testa di Wenninger che colpisce la traversa. Al 67esimo Tampieri ancora una volta nega la gioia del gol a Giacinti, stavolta parando col piede. All’85esimo la Roma trova il gol: Kramzar col destro chiama alla respinta Tampieri, sul continuo dell’azione Giugliano serve la centrocampista appena entrata che da terra trova il tocco vincente.

Tabellino e pagelle

Sampdoria (4-3-3): Tampieri 7; Giordano 5,5 (dal 91' Battistini s.v.), Pettenuzzo 5,5, De Rita 6, Oliviero 5,5; Regazzoli 5,5, Re 5, Fallico 6 (dal 23’ Panzeri 5,5); Prugna 5,5, Tarenzi 5,5, Bonfantini 6. All.: Cincotti 5,5

Roma (3-5-1-1): Lind 6; Bartoli 6, Wenninger 6 (dal 59’ Minami 6,5), Linari 6; Serturini 6 (dal 59’ Haavi 6), Greggi 6,5, Losada 6,5 (dall’80’ Kramzar 7), Giugliano 6,5, Glionna 6,5; Andressa 6 (dall’89’ Ciccotti s.v.); Giacinti 6,5. All.: Spugna 6,5

Marcatrici: 85’ Kramzar (R)

Ammonite: Bonfantini (S), Andressa (R)

Arbitro: Maccarini

Le top e flop giallorosse

Kramzar 7: Entra e ragala la vittoria e il massimo vantaggio disponibile alla Roma prima della Poule Scudetto. Decisiva.

Giacinti 6,5: Sempre cercata dalle compagne, non trova il gol per la bravura di Tampieri.

Losada 6,5: Buona la prima da titolare della spagnola. Nel vivo nel gioco sfiora pure il gol. Innesto importante.

Andressa 6: Non lucidissima ma sfiora due volte il gol: in un'occasione è brava il portiere, nella seconda è in fuorigioco.