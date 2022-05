La Romulea festeggia i 100 anni dalla fondazione

Giornata di festa a San Giovanni, dove la Romulea la storica squadra del quartiere compie ben cento anni. Fondata nel 1922 la formazione dell'Appio, impegnata nella lotta per il salto in Eccellenza, con orgoglio ricorda i 100 anni della sua storia.

"Cento anni di passione"

Una dedica quella che si legge nella pagina facebook della Romulea alla propria squadra. Ecco il testo: "Cento anni di passione, cento anni di amore. Tanti auguri Romulea per i tuoi primi 100 anni. Grazie a te che hai cresciuto tanti di noi, grazie a te che ci hai insegnato i valori più importanti, grazie a te che ci hai fatto diventare uomini e donne, grazie a te che sei sempre la stessa di tanti anni fa, grazie a te che sei ancora qui con noi ed hai ancora la forza di unirci e di farci emozionare. Grazie Romulea".

La Romulea oggi

La Romulea oggi milita nel Girone B del campionato Promozione. La squadra amaranto reduce dal pareggio per uno a uno nell'ultimo turno ad Amatrice, si trova al terzo posto della classifica a -3 dalla capolista Fiano Romano. A quattro giornate dal termine del campionato la formazione del Campo Roma è in piena lotta per il salto di categoria.

I titoli giovanili e i big

La Romulea nel settore giovanile, è una delle società italiane con più titoli. In bacheca infatti la squadra romana oltre al primo titolo risalente nel 1950 nell'attuale categoria Allievi Dilettanti vanta ben sei scudetti giovanili di cui tre nella categoria Giovanissimi Dilettanti due nella Juniore Dilettanti. Nel corso della propria storia la Romulea ha cresciuto tanti calciatori che poi si sono affermati in Serie A. Fra questi menzioniamo Davide Moscardelli (ora impegnato nel calcio a 8 con Totti), l'ex Roma Antonio Di Carlo, l'ex capitano della Lazio Fabio Liverani. Ancora in campo invece Lorenzo De Silvestri (ex Lazio, ora in forza al Bologna) e Valerio Verre (Empoli). Fra gli ultimi anche Filippo Missori che ha debuttato con la Roma di Mourinho durante la partita di Conference League Roma-Zorya di questa stagione.