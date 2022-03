Roma-Vitesse: dove vedere in tv e in streaming la partita di Conference League

Giovedì 17 marzo alle ore 21:00 la Roma sarà in scena allo Stadio Olimpico contro il Vitesse per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. All'andata in Olanda, una brutta prestazione dei giallossi che si sono comunque imposti per uno a zero grazie al gol di Sergio Oliveira poi espulso. Per avanzare ai quarti alla Roma basterà il pareggio, da questa stagione i gol in trasferta non valgono più doppio. Nonostante il Derby di domenica, Mou terrà la linea del non turnover.

Roma-Vitesse, le ultime di formazione

Poco anzi zero turnover per Mourinho in vista dell'impegno europeo e del Derby di domenica. In porta ci sarà Rui Patricio, davanti a lui troveranno posto Ibanez, Smalling e Kumbulla per lo squalificato Mancini. A centrocampo Mkhitaryan torna titolare al posto di Sergio Oliveira espulso all'andata. Cristante in vantaggio su Veretout. A destra straordinari per Karsdorp, mentre a sinistra l'unico vero dubbio di Mou dove in tre si giocano un posto: Zalewski, El Shaarawy e Vina col polacco di Tivoli in leggero vantaggio. Sulla trequarti ci sarà Pellegrini a supporto di Abraham e Zaniolo. Pronti a subentrare Felix e Shomurodov con l'uzbeko carico dopo aver conquistato il rigore del pareggio ad Udine.

In casa Vitesse mancherà Oroz per squalifica, al suo posto può giocare Yapi. Per il resto Letsch si affiderà ai titolari della sfida di andata con Openda e Grbic in attacco.

Roma-Vitesse, le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Vitesse (3-5-2): Houwen; Yapi, Doekhi, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Domgjoni, Bero, Wittek; Grbic, Openda. All.: Letsch.

Roma-Vitesse, dove vedere la partita

La partita di ritorno fra Roma e Vitesse sarà trasmessa su Dazn, Sky ma anche in chiaro.

Per quanto riguarda Dazn la partita sarà visibile tramite app sulle proprie smart tv oppure basterà collegare il proprio televisore a Playstation, Xbox oppure a TimvisionBox, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre Dazn offre il servizio pure su dispositivi mobili quali pc, tablet e smartphone.

I clienti Sky invece potranno seguire la partita europea degli uomini di Mourinho sui canali Sky Sport e Sky Sport Uno. In alternativa va bene anche Sky Go il servizio streaming di Sky su pc, tablet e smartphone.

Infine l'ottavo di finale di ritorno fra Roma e Vitesse sarà fruibile anche in chiaro su TV8, sul canale 8 del digitale terrestre.