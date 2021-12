Roma-Spezia 2-0 | Smalling e Ibanez piegano i liguri. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte lo Spezia per 2 a 0 nel Monday Night di Serie A. La squadra di Mourinho vince la partita grazie alla sua fisicità e infatti i gol arrivano da due calci piazzati. La manovra non è pulitissima, anzi sono tanti gli errori, tecnici dei centrocampisti giallorossi. Però la squadra di Mou ritrova una grande solidità difensiva e non concede praticamente nulla agli ospiti. Con merito la Roma vince e riprende la Juventus in classifica al sesto posto staccando la Lazio.

Roma-Spezia, la cronaca della partita

La Roma sblocca subito la partita con Smalling. Il difensore inglese su sviluppi di calcio d’angolo è bravo a sfruttare una torre di Abraham e a battere di testa Provedel. Il portiere dello Spezia è poi strepitoso su Vina servito da un tacco di Abraham. Poi è il turno di Rui Patricio che salva tutto su Reca lanciato in rete. Nel finale di tempo Abraham colpisce la traversa. Proteste giallorosse per un presunto rigore che l’arbitro non assegna nel finale di primo tempo. Al 56esimo la Roma raddoppia ancora dagli sviluppi di calcio d’angolo. Stavolta il colpo di testa vincente è quello di Ibanez. L’arbitro nel recupero espelle Afena-Gyan che festeggia per un gol che però viene annullato.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6,5; Kumbulla 6,5, Smalling 7 (dal 64’ Diawara 6), Ibanez 7; Karsdorp 6,5, Veretout 6,5 (dal 91’ Bove s.v.), Cristante 6,5, Mkhitaryan 6,5, Vina 6,5; Borja Mayoral 5,5 (dal 64’ Felix Afena-Gyan 6), Abraham 6,5. All.: Mourinho 6,5.

Spezia (3-5-2): Provedel 6,5; Amian 5, Erlic 5, Nikolaou 5; Gyasi 5, Kovalenko 5 (dal 53’ Agudelo 6,5) , Sala 6 (dal 17’ Kiwior 5,5), Maggiore 6 (dal 53’ Bastoni 6,5), Reca 6; Manaj 5, Strelec 5 (dal 53’ Verde 6,5). All.: Thiago Motta 5,5.

Marcatori: 6’ Smalling (R), 56’ Ibanez (R)

Ammoniti: Vina (R), Afena-Gyan (R), Kumbulla (R)

Espulsi: Afena-Gyan (R)

Arbitro: Prontera

I top e flop giallorossi

Smalling 7: Il migliore della Roma. Sblocca la partita e in difesa non sbaglia un intervento.

Ibanez 7: Come il compahno di reparto non sbaglia nulla in difesa e si dimostra letale sotto rete.

Abraham 6,5: Ottimo primo tempo dell’attaccante romanista. Serve l’assist a Smalling e gioca alcuni palloni con giocate di pregevole fattura. Solo la traversa nega il gol.

Borja Mayoral 5,5: Il meno brillante dei giallorossi. Sbagli tanti appoggi e sponde.