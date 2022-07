AS Roma: il programma del ritiro estivo dei giallorossi

Comincia oggi la stagione 2022/2023 della Roma. La squadra di Mourinho, nazionali esclusi, si è riunita in mattinata a Trigoria prima di partire per il Portogallo meta del ritiro preseason.

Tutti a Trigoria

Tutti o quasi a Trigoria. Nel quartier generale della Roma si sono infatti trovati tutti i convocati di Mou. I primi ad arrivare sono stati El Shaarawy e Zalewski, presenti anche i nuovi Svilar e Matic (annunciato oggi Celik). Non manca all'appello Nicolò Zaniolo che però non si è fermato con i tifosi (così come altri compagni come Kluivert). La Roma lavorerà a Trigoria questa settimana, cinque giorni con doppie sedute prima di affrontare una formazione locale e poi partire per il Portogallo.

Il ritiro in Portogallo

Il Portogallo terra di Mourinho sarà luogo del ritiro estivo della Roma. I giallorossi arriveranno in terra lusitana il 12 luglio e faranno di Albufeira, nell'Algarve, la propria casa. La Roma resterà in Portogallo fino al 23 luglio disputando ben 4 amichevoli. Ecco il programma:

13 luglio sfida contro il Sunderland all'Estadio Municipal de Albufeira;

16 luglio sfida contro il Portimonense, club di prima divisione portoghese, ancora ad Albufeira;

19 luglio sfida di livello contro lo Sporting Lisbona all'Estadio Algarve di Lisbona

23 luglio l'ultimo match in Portogallo contro il Nizza, di nuovo all'Estadio Municipal de Albufeira.

Ultime amichevoli

Dopo l'avventura in Portogallo, la Roma tornerà nella Capitale prima di ripartire il 29 luglio. Questa volta Mourinho e la squadra faranno tappa in Israele per sfidare il Tottenham di Antonio Conte. La Roma poi affronterà la sua ultima amichevole prima del debutto in campionato il 14 agosto contro la Salernitana, all'Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk. Data ancora da fissare ma potrebbe coincidere col 6 agosto, giorno in cui i giallorossi avrebbero dovuto sfidare il Barcellona nel Trofeo Gamper. Torneo alla quale la Roma aveva prima aderito ma poi rinunciato facendo infuriare i blaugrana.