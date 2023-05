Verso Leverkusen: il punto sugli infortunati della Roma

Giovedì 18 maggio la Roma sarà impegnata in Germania nella sfida di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen. L’andata terminata sul risutlato di 1-0 mette i giallorossi in leggero vantaggio, ma l’infermeria di Mourinho resta ancora piena.

Celik ed El Shaarawy

Gli ultimi due in ordine di tempo ad aggiungersi all’infermeria giallorossa sono stati El Shaarawy e Celik. Il Faraone è rimasto vittima di un infortunio durante l’infrasettimanale col Monza (1-1). Per lui un problema al flessore. Contro il Bologna (0-0) ha lasciato anzitempo il Dall’Ara Celik. Il turco è stato sostituito nella ripresa da Mou per un fastidio al flessore al sinistro.

Gli altri

Tanti gli infortunati in casa Roma. A farne le spese maggiori il reparto difensivo che annovera fra gli assenti oltre a Celik anche Smalling (problema al flessore), Llorente (problema al bicipite femorale della coscia sinistra), Kumbulla (stagione finita) e Karsdorp. Tutti questi giocatori vanno verso il forfait per la sfida contro i tedeschi.

Le condizioni di Dybala

Dybala non è ancora al 100%. L’argentino continua a lavorare a Trigoria alla ricerca della migliore condizione e per smaltire il problema alla caviglia accusato dopo la brutta entrata di Palomino nella sfida contro l’Atalanta. Oer questo non è stato nemmeno convocato dallo Special One contro il Bologna. Per la partita contro il Bayer Leverkusen, Dybala sarà convocato ma non partirà titolare accomodandosi in panchina per essere utilizzato soltanto in caso di necessità.