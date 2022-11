Europa League: il focus sul Salisburgo avversario della Roma

La Roma si è qualificatai sedicesimi di Europa League battendo il Ludogorets chiudendo il proprio girone al secondo posto, dietro il Real Betis. Ai sorteggi dii Nyon i giallorossi di Mou hanno pescato il Salisburgo. Avversario ostico ma non impossibile per i giallorossi che hanno evitato squadre più pericolose come il Barcellona.

Il Salisburgo, retrocesso dalla Champions

Il Salisburgo arriva in Europa League dopo essere retrocesso dalla Champions League. La formazione austriaca targata Red Bull è stata eliminata dalla massima competizione europea chiudendo il proprio girone alle spalle di Chelsea e Milan. Proprio la sconfitta di San Siro ha condannato gli austriaci alla discesa in Europa League. Questo il percorso europeo della formazione Red Bull che in Austria invece è in testa al campionato con 36 punti e una sola sconfitta in 15 partite. Il doppio confronto fra Salisburgo e Roma vedrà la sfida di andata giocarsi il 16 febbraio alle ore 18:45 alla Red Bull Arena (capienza 30.188 posti) mentre il ritorno il 23 febbrario alle 21 si giocherà all'Olimpico.

Salisburgo, la formazione

Il Salisburgo è allenato da Jaissle ('88). Il giovane tecnico ha nel 4-3-1-2 il suo marchio di fabbrica per un gioco prettamente offensivo. Infatti se la fase di attacco è il punto di forza della formazione austriaca non lo si può dire della fase difensiva. Stella della squadra è il classe 2003 Sesko. Attaccante sloveno abile nel gioco aereo, tecnico e veloce sta attirando su di sè le attenzioni di diversi club. In questa stagione ha messo a segno già 6 gol e 3 assist fra campionato e coppe, ma è rimasto a secco in Champions League.

Roma-Salisburgo, i precedenti

Quello di febbraio sarà il primo confronto fra Roma e Salisburgo. I giallorossi hanno però incontrato 4 volte squadre austriache in Europa: 2 volte il Wacher Innsbruck in Coppa Uefa e 2 volte l'Austria Vienna in Europa League. Il bilancio sorride ai giallorossi con tre vittorie e un pareggio. Per il Salisburgo unico confronto con le squadre italiane è stato il doppio incrocio col Milan in questa stagione di Champions League.: un pareggio e una sconfitta.