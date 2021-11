Serie A femminile, Roma-Fiorentina 1-0 | Un gol di Serturini decide la sfida. Cronaca, commento e pagelle della partita

Prova di maturità della Roma che supera per uno a zero la Fiorentina. Le giallorosse di Spugna non soffrono, e Ceasar non si sporca mai i guantoni ma rischiano nel finale. Il gol vittoria lo segna Annamaria Serturini con un bel destro volante. L’unica pecca per le capitoline è stata non chiudere prima la partita, controllata dall’inizio alla fine, ma messa a rischio sull'ultimo pallone della gara. Con questo successo la Roma sale a quota 19 punti in campionato, raggiugendo il Milan al terzo posto ma che giocherà la sua partita domenica 14 novembre.

Roma-Fiorentina, la cronaca della partita

Già dalle prime battute, la Roma prende le redini della partita anche se crea pochi pericoli. Uno di questi nasce su un tiro al volo di capitan Bartoli che però non trova la porta. La partita si sblocca nella ripresa. La Roma passa in vantaggio con Annamaria Serturini. L’attaccante giallorossa è bravissima al volo di destro a ribattere in rete una smanacciata di Schroffengger su un tiro-cross velenoso di Glionna. La Fiorentina non reagisce e allora la Roma sfiora il raddoppio prima con un palo di Giugliano che piega le mani di Shoffenegger e poi col palo di Glionna con un gran destro da fuori area . Glionna nel finale ha più di un’opportunità per siglare la doppietta e far raddoppiare la Roma ma è brava il portiere avversario a dire di no. Sull’ultimo pallone della partita l’unica occasione della partita della Fiorentina con Sabatino che però di testa non trova la porta sguarnita per via di un'uscita sbagliata di Ceasar.

Il tabellino e le pagelle

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6; Di Guglielmo 6,5, Swaby 6,5, Linari 7, Bartoli 6; Giugliano 6, Ciccotti 6; Glionna 6,5, Andressa 6,5(dal’84’ Greggi s.v.), Serturini 7 (dall’88 Soffia s.v.); Pirone 5,5 (dall’84’ Paloma Lazaro s.v.). All.: Spugna 6,5.

Fiorentina (3-5-2): Shoffenegger 7; Tortelli, Vigliucci 5 (dal 92’ Ceci), Vitale 5,5; Baldi 5 (dal 63’Lundin), Neto 6,5, Catena 5,5 (dal 46’ Martinovic 5), Huchet 5,5, Cafferata 5,5 , Monnecchi 5, Sabatino 6. All.: Panico 5.

Marcatrici: 52’ Serturini (R)

Ammonite: Ciccotti (R)

Arbitro: Ancafora

Le top e flop giallorosse

Serturini 7: L'attaccante giallorossa sigla il gol vittoria e gioca una partita in crescendo. Col freno a mano ad inizio partita, cresce nella ripresa dove trova oltre al gol che vale i tre punti, belle giocate.

Linari 7: Lei di Fiesole sente la partita in maniera particolare e mette in campo una prestazione sontuosa. Non concede nulla alle avversarie, vincitrice di tutti i contrasti. Prestazione perfetta.

Andressa 6,5: Esce dal campo non contenta per la sostituzione nel finale, ma msiter Spugna sarà sicuramente soddistatto della buona prestazione della brasiliana. La numero sette giallorossa è la migliore nel primo tempo, dal suo piede nascono le occasioni più interessanti.

Glionna 6,5: Diesel. Parte male sbagliando tanto. Dal suo tiro-cross nasce il gol di Serturini e poi cerca il gol in diverse occasioni e da più posizioni trovando però delle buone parate di Shoffenegger e pure un palo. Una spina nel fianco per la difesa viola.

Pirone 5,5: Tanti appoggi ma non si fa trovare mai in zona pericolosa. Non riceve tantissimi palloni ma quando capita non è letale.