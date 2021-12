Lutto in casa Roma: morto Salvatore Gervasi, il medico della prima squadra femminile

La Roma piange la scomparsa di Salvatore Gervasi, 35enne medico della prima squadra femminile. A stroncare la vita del giovane elemento importante della Roma Femminile è stato un malore.

Il tweet

La Roma femminile attraverso i suoi social ha postato un messaggio di condoglianze alla famiglia Gervasi: "Tutta la Roma, con commozione e affetto, si unisce al dolore della famiglia Gervasi per l’improvvisa scomparsa di Salvatore, medico della Prima Squadra. Ciao Salvatore, sappiamo quanto tenessi a tutte noi. Ci mancherai”.

Il gesto simbolico

La Roma tornerà in campo il 5 gennaio per la Supercoppa Italiana, nella semifinale contro il Milan allo Stadio Francioni di Latina. Per la sfida, le giallorosse potrebbero scendere in campo con il lutto al braccio.