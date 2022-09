Calciomercato Roma: il nuovo difensore arriva a gennaio. Ecco perché

La Roma si è risollevata ad Empoli dopo le due sconfitte consecutive fra Serie A ed Europa League. Mantenuto l'equilibrio come dichiarato da Mou, i giallorossi si concentrano sul campo e rinviano tutti i discorsi di mercato alla finestra invernale. Fra questi anche quello relativo al difensore che al tecnico farebbe comodo all'istante.

Il difensore arriva a gennaio

Nonostante la necessità di un altro difensore in rosa il mercato della Roma è da considerarsi chiuso. Tiago Pinto infatti non è intenzionato ad accontentare Mourinho che vorrebbe un nuovo rinforzo dal mercato degli svincolati. Il gm portoghese ha deciso di aspettare il mercato invernale perchè non convinto dai giocatori senza contratto attualmente disponibili e quindi punta all'arrivo in prestito di un difensore. Fino ad allora Mou potrà contare su Mancini, Ibanez e Smalling con Kumbulla unico cambio di ruolo, poi lo Special One potrà adattare Vina o Karsdorp o in alternativa Cristante.

No agli svincolati

Gli svincolati non hanno convinto la Roma. Il più vicino, e che più volte si è proposto ai giallorossi è stato Maksimovic ('91). L'ex Napoli, nella stagione passato ha militato al Genoa collezionando soltando 14 presenze saltando diverse partite per infortunio. Proprio le condizioni fisiche del serbo che chiedeva un ingaggio di 1,5 milioni di euro, non hanno convinto i giallorossi. Stesso discorso per l'ex Borussia Dortmund, Zagadou ('99) anche lui proposto alla Roma già durante l'estate.

I nomi per gennaio

La Roma dunque sposta il rinforzo in difesa a gennaio in cerca di qualche occasione specialmente in Premier League. Fra i nomi spunta quello di Lindelof ('94) del Manchester United. Il difensore svedese già allenato da Mourinho all'Old Trafford è finito nelle riserve del nuovo corso di Ten Hag, venendo utilizzato soltano in Europa League. Altro nome che piace e che è stato seguito in estate è quello di Tanganga ('99) del Tottenham. Il difensore inglese non è centrale nel progetto Spurs e in questo inizio di stagione ha collezionato soltanto 17 minuti in Champions League, zero in campionato. Sul giocatore c'è anche il Milan. Attenzione anche a Chalobah ('99) del Chelsea che sta trovando poco spazio dopo l'arrivo di Koulibaly a Stamford Bridge.