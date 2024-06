L'As Roma lancia la campagna abbonamenti 2024/2025 "Nun se pò spiegà"

Venerdì 7 marzo l'AS Roma darà via alla campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. "Nun se pò spiega" è il claim del club giallorosso che chiama a sè i suoi tifosi per la nuova stagione che vedrà la squadra di De Rossi impegnata centrare quell'obiettivo tanto ambito dai Friedkin: la qualificazione alla Champions League.

Le fasi

Domani scatta la prima fase della campagna abbonamenti riservata ai rinnovi. Dalle ore 12:00 di venerdì 7 giugno alle ore 14:00 del 18 giugno, sraà possibile confermare il posto dell'abbonamento 2023-24. Dalle ore 16:00 del 18 giugno, alle ore 18:00 del 26 giugno, si potrà rinnovare scegliendo un posto tra quelli disponibili nei vari settori. Dalle ore 16:00 del 18 giugno alle ore 12:00 del 20 giugno, eventuali posti liberi di Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Distinti Sud, saranno a disposizione dei soli abbonati 2023/24 che devono ancora rinnovare. In quest ultimo lasso di tempo si potrà acquistare un nuovo abbonamento scegliendo il settore e posto tra quelli disponibili inclusi quelli non confermati dagli abbonati 2023/24 (ad eccezione dei settori Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Distinti Sud.

In tutta questa fase i prezzi saranno più bassi e si potrà pagare l'importo dell'abbonamento a rate. Il pagamento sarà effettivo dopo 30 giorni dalla transazione, con le successive rate addebitate sulla carta ogni 30 giorni.

La seconda fase partirà dal 27 giugno.

I prezzi

Per un classico abbonamento in Curva Sud il tifoso romanista dovrà sborsare ben 277 euro che permetterà di avere sconti negli AS Roma Store e allo stesso tempo diritto di prelazione per gli impegni casalinghi in Europa League e Coppa Italia. Prezzo che scende a 269 euro se si tratta di rinnovo. Con la cifra di 299 euro invece oltre ai già citati benefits sarà possibile acquistare biglietti extra nei big match e cambiare utilizzatore per 3 partite (291 in caso di rinnovo). Infine con l'abbonamento plus dal costo di 335 si potranno acquistare biglietti extra per tutti i match nei settori disponibili e si avrà diritto pure a prelazioni per le trasferte europee. Prezzo che scende a 325 in caso di rinnovo.

In Tribuna Tevere centrale il classic nuovo costa 854 euro.