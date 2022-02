Promozione, Girone C: le partite della diciassettesima giornata

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Nel Girone C che scenderà in campo domenica 20 febbraio, il Palocco continua la sua fuga per la vittoria, mentre il Nettuno proverà a cambiare marcia dopo gli ultimi passi falsi. Il big match della 17esima giornata però è Fonte Meravigliosa-DuepigrecoRoma.

Il big match

Fonte Meravigliosa-DuepigrecoRoma è una sfida che farà capire le reali ambizioni delle due squadre. Entrambe le formazioni sono reduci dalle vittorie contro Atletico Acilia e Vis Aurelia, e sono saldamente al quarto e terzo posto della classifica. Nella DuepigrecoRoma per il big match di domenica, sarà in panchina Cafarelli che sostituisce Pavone dopo tre anni di collaborazione. Un debutto incandescente per Cafarelli.

Le altre partite

Il Palocco andrà in trasferta a Velletri, proprio l’ultima squadra che ha fermato sul pareggio il Nettuno impegnato contro l’Ostiantica. La Pescatori Ostia cerca i primi punti col nuovo allenatore in casa contro il Città di Pomezia. Sulla panchina dell'Eur Torrino pronto a debuttare il nuovo allenatore, Viola.

Tutte le partite

Ecco il quadro della 17esima giornata del Girone C

Ostiantica-Nettuno

Velletri-Palocco

Pescatori Ostia-Città di Pomezia

Fonte Meravigliosa-DuepigrecoRoma

Grifone-Morandi

Vis Aurelia-Santa Maria delle Mole

Monte Mario-Atletico Acilia

Virtus Ardea-Eur Torrino

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone C