Promozione, i risultati della dodicesima giornata del Girone B

La dodicesima giornata del Girone B del campionato Promozione, vede ancora il Passo Corese in testa alla classifica. Cambiano invece le gerarchie dietro i coresini.

Passo Corese capolista

Il Passo Corese ha vinto la sua partita contro il Guidonia per 1 a 0. A regalare i tre punti ai coresini è stato Meghelli. Il terzino 38enne dei padroni di casa brucia in velocità il diretto avversario nel primo tempo e conclude con grande freddezza davanti alla porta. Basta lo squillo di Meghelli al Passo per conquistare la sua quinta vittoria consecutiva.

Le inseguitrici

Prima inseguitrice del Passo Corese è la Romulea che sul campo dell'Almas passa per 1 a 0 e sale così al secondo posto della classifica. Frenano invece Sporting Montesacro, che fa 2 a 2 in casa contro il Poggio Mirteto, e il Futbol Montesacro che cade per 3 a 1 contro il Nomentum. Chi approfitta di questi passi falsi, e sale al terzo posto del girone è il Bf Sport che rifila tre gol al Fiano Romano.

La partita più spettacolare del 12esimo turno del Girone B è Zena-Settebagni. La partita termina 5 a 3 per il Grifone con gli ospiti che hanno sfiorato la grande rimonta. Rinviata Amatrice-Setteville per impraticabilità del campo.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo del 12esimo turno di campionato del Girone B:

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B