La Pescatori Ostia ferma il Nettuno

Termina 1 a 1 la sfida fra Nettuno e Pescatori Ostia valevole per la quarta giornata del campionato Promozione Girone C.

La partita

A sbloccare la partita sono i padroni di casa del Nettuno al minuto sette.. A segnare la rete del momentaneo 1 a 0 è l'attaccante Gennaro Florio. Nel primo tempo però arriva la reazione della Pescatori che pareggia i conti col capitano Luca Lo Presti al quindicesimo. Nella ripresa gli ospiti sfiorano il colpo grosso, ma mancano di precisione e non riescono a concretizzare le occasioni create. Nel finale di gara però è il portiere della Pescatori, Simone Torri, con due grandi interventi ad evitare la sconfitta e a frenare il Nettuno.

La classficia

Il Nettuno con questo pareggio perde la testa della classifica e scivola al quarto posto con 8 punti. Per la Pescatori Ostia soddisfazione per il pareggio strappato in trasferta e secondo punto conquistato in campionato.