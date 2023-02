Ottavia, Tedeschi: "Tornare in Eccellenza è il nostro obiettivo. Nesta il mio idolo"

Nell’ultimo turno di campionato del Girone A, l’Ottavia ha rialzato la testa vincendo per due a zero contro il Santa Marinella. Un successo importante per la formazione di Porcelli che ritrova i tre punti e sale a quota 37 punti, quinto posto nel girone. MVP della partita e del Girone A per RomaToday, Aldo Tedeschi autore della doppietta che ha permesso all’Ottavia di tornare alla vittoria.

Difensore centrale classe 2002, Tedeschi ha parlato in esclusiva a RomaToday della partita contro il Santa Marinella: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, l'avversario ha nomi importanti in rosa, però abbiamo mantenuto il controllo della partita e siamo stati molto bravi a non concedere e a chiuderci. Tuttavia dobbiamo essere più cinici sottoporta perché abbiamo avuto molto occasioni per andare in vantaggio prima e quindi di giocare con più tranquillità”. Tedeschi ha siglato la sua doppietta sfruttando gli schemi di mister Porcelli: “Entrambi i gol sono arrivati da calcio piazzato. Il mister nello spogliatoio è stato molto chiaro su quali schemi dovevamo usare e infatti il primo gol è venuto proprio da uno di questi”.

Un successo che ci voleva in casa Ottavia dopo il trend delle ultime giornate (tre sconfitte consecutive) che ha fatto aumentare il gap dalla coppia di testa (Romulea-Aranova 46 punti): “La prima sconfitta, che è arrivata dopo 17 giornate senza aver mai perso, forse ci ha fatto perdere qualche certezza e sommata alle varie assenze ha portato a queste tre sconfitte consecutive, speriamo però che questa vittoria importante ci dia la carica per affrontare quest'ultima parte del campionato e magari ripartire già con una vittoria domenica prossima nella trasferta di Pescia Romana”. Domenica infatti l’Ottavia giocherà sul campo della Pescia Romana una partita che per Tedeschi, a causa di un campo non perfetto, sarà più fisica che tattica.

La vittoria dell'ultima certifica ancora una volta l'obiettivo della squadra: “Tornare in eccellenza è sempre stato il nostro obiettivo, mio e di squadra, e continua a esserlo perché non crediamo di esserci meritati la retrocessione dell'anno scorso. A livello prettamente individuale invece credo che sia importante per me giocare il più possibile per crescere anche se questa crescita, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, è frenata dal fatto che frequento l'università e quindi non posso allenarmi con la squadra quanto vorrei e questo mi penalizza in ambito sportivo, soprattutto perché gli studenti che fanno attività sportiva non hanno particolari agevolazioni”.

Infine da buon difensore centrale il classe 2002 ci rivela della sua ammirazione per quello che è stato un campione (del mondo) in quel ruolo e bandiera biancoceleste Alessandro Nesta: “Essendo tifoso della Lazio sin da piccolo, per me Nesta è sempre stato un punto di riferimento, sia a livello calcistico che di attaccamento alla maglia”.