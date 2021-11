Girone C

Altra vittoria per il Nettuno che in casa supera col un secco netto tre a zero il Fonte Meravigliosa.

La partita

Il Nettuno sblocca la partita già nel primo tempo che chiude in vantaggio per due a zero. Ad aprire le marcature è Vincenzo Tomei al primo gol stagionale. Il raddoppio porta la firma del solito Erik Laghigna all'undicesima marcatura stagionale. Nel secondo tempo arriva il gol di Porcari che chiude definitivamente la partita sul risultato di 3 a 0.

La classifica

Il Nettuno non si ferma e sale a quota 20 punti in campionato, col primo posto in condivisione con il Palocco. Il Fonte Meravigliosa rimane fermo a 10.