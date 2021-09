Il Nettuno a valanga in Coppa Italia

Il Nettuno batte per 4 a 1 fuori casa, la Virtus Ardea nel primo turno di Coppa Italia Promozione.

La partita

Gli ospiti grazie ad una partenza sprint vanno in vantaggio per due gol. Le reti portano le firme di Porcari su rigore e Nanni. Al tramonto della prima frazione di gioco però la Virtus Ardea accorcia le distanze su calcio di rigore con D'Amanzo. Ad inizio ripresa però il Nettuno allunga di nuovo. A segno ancora Porcari, che sigla la sua doppietta personale sfruttando al meglio un assist figlio di una pregevole giocata (dribbling con tunnel) di Piro. Al 90esimo il Nettuno cala il poker con Matteo Cioè.

Il calendario

Il Nettuno il 3 ottobre in campionato se la vedrà in trasferta contro il Velletri. Per la Virtus Ardea è in programma invece la partita casalinga contro il Morandi.