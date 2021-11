Il Nettuno travolgente, 7 a 2 alla Vis Aurelia

Il Nettuno in casa travolge con una goleada, sette a due, la Vis Aurelia nella sesta giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

Il Nettuno già nel primo tempo mette alle corde la Vis Aurelia. A sbloccare la partita sono gli uomini di mister Panicci con Laghigna al nono minuto. Da quel momento è un tiro a bersaglio verso la porta della Vis Aurelia che cade ancora al 13esimo per via del gol di Sbordone. Il calciatore del Nettuno trova la doppietta persona, e il tris della squadra, al 20esimo. Prima della fine del primo tempo il Nettuno cala il poker con una botta da fuori di Nardini. Ad inizio ripresa, il Nettuno trova il pokerissimo con Cirilli che di testa mette in rete un cross di Piro. Su punizione la Vis Aurelia accorcia le distanze. Poco dopo in un minuto arriva il sesto gol del Nettuno con Laghigna e il secondo degli ospiti per il 6 a 2. Al 70esimo un Laghigna in grande spolvero trova in rovesciata la sua tripletta e il 7 a 2 finale.

La classifica

Una prova di forza del Nettuno che si conferma in testa alla classifica del girone C con 14 punti e 22 gol fatti (miglior attacco del torneo). Vis Aurelia ultima in classifica con un solo punto conquistato in sei partite.