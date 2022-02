Nettuno-Velletri 1-1: D'Amico frena mister Panicci

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Nettuno

Stop interno del Nettuno che pareggia per uno a uno contro il Velletri nella sedicesima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

Il Nettuno approccia bene la partita e sblocca subito la gara. A segnare è Sbordone che di testa al quinto minuto trova l'1 a 0 per il Nettuno. Il Velletri però resta in partita fino alla fine e trova nel finale la rete del pareggio con D'Amico. Lo stesso D'Amico negli ultimi istanti di gara sfiora il clamoroso gol della vittoria ospite che però non arriva.

La classifica

Frenata importante del Nettuno che resta secondo in classifica a quota 37 a -5 dal Palocco capolista. Punto imporatnte, per il Velletri (18 punti) in chiave salvezza.