Marsiglia-Lazio: dove vedere la partita di Europa League in tv e in streaming

Giovedì 4 novembre alle ore 21:00 la Lazio sarà in scena sul difficile campo del Velodrome contro il Marsiglia per la quarta giornata del Gruppo E di Europa League. All'andata allo Stadio Olimpico, la partita terminò col risultato di zero a zero. Il pareggio ha permesso alla squadra di Sarri di difendere il punto di vantaggio proprio sui francesi. Infatti la classifica vede il Galatasaray primo con 7 punti, Lazio seconda con 4, a seguire Marsiglia tre punti e Lokomotiv Mosca uno. Una vittoria per Sarri sarebbe fondamentale per continuare il cammino in Europa League. A Marsiglia oltre a Ciro Immobile, non ci saranno nemmeno i tifosi della Lazio come deciso dal governo francese. Addirittura per la trasferta in Francia, Lotito è pronto ad affittare un pullman invece di usare quello societario per evitare di subire danni come nel 2018.

Marsiglia-Lazio, le ultime di formazione

Ciro Immobile con alta probabilità non sarà della partita. L'attaccante, che con il gol all'Atalanta ha raggiunto Piola in cima alla classifica dei marcatori all time della Lazio a quota 159 marcature, non si è allenato per dei sintomi influenzali. Lo stato febbrile dunque dovrebbe bloccare Immobile e dare invece una chance da titolare a Muriqi al centro dell'attacco biancoceleste. Ai lati del kosovaro ci saranno i soliti Pedro e Felipe Anderson. A centrocampo dopo due panchine consecutive è pronto a tornare Basic. Con lui Leiva e uno fra Milinkovic e Luis Alberto, con il serbo favorito. In difesa va verso un turno di riposo Marusic e quindi saranno Hysaj e Lazzari i terzini. Al centro della retroguardia nessun dubbio: agiranno Acerbi e Luiz Felipe. In porta torna Strakosha, portiere di coppa di Sarri.

Il Marsiglia di Sampaoli cerca punti per rilanciarci in chiave qualificazione. Ecco perchè il tecnico è pronto a lanciare dal primo minuto Milik insieme a Payet e all'ex Roma Cengiz Under. Saranno della partita anche gli ex della Serie A Lirola e il portiere Pau Lopez.

Marsiglia-Roma, le probabili formazioni

Olympique Marsiglia (3-3-3-1): Pau Lopez; Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Rongier, Kamara, Guendouzi; Under, Payet, Lirola; Milik. Allenatore: Sampaoli.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Basic, Leiva, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Pedro, Muriqi. Allenatore: Sarri.

Marsiglia-Roma, dove vedere la partita

I tifosi della Lazio, e non solo, potranno vedere la partita sia su Sky canali Sky Sport Uno e Sky Sport e in streaming su Sky Go ma anche su Dazn. Per gli abbonati Dazn basterà connettersi tramite sito o app su dispositivi mobili (pc, smartphone, tablet) oppure collegare i propri televisori a console di gioco, Amazon Firestick o Google Chromecast.