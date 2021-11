Lokomotiv Mosca-Lazio: dove vedere la partita di Europa League in tv e in streaming

Giovedì 25 alle ore 18.45 la Lazio giocherà allo Stadio Lokomotiv casa della Lokomotiv Mosca la quinta giornata del girone E di Europa League. All'andata, all'Olimpico la partita terminò col risultato di 2 a 0 per la Lazio con i gol di Basic e Patric. La Lazio cercherà la vittoria ma allo stesso tempo spera in un passo falso del Galatasary contro il Marsiglia per poi giocarsi con la squadra turca il passaggio diretto agli ottavi. Infatti in questa nuova stagione di Europa League passa direttamente al turno successivo solo la prima classificata di ogni girone, la seconda invece dovrà affrontare lo spareggio con una terza della Champions League. Ciro Immobile ci sarà per la trasferta in terra russa.

Lokomotiv Mosca-Lazio, le ultime di formazione

Maurizio Sarri andrà in Russia con l'obiettivo di centrare la qualificazione ma allo stesso tempo facendo un pò di turnover. In porta ci sarà Strakosha, mentre in difesa l'unica cambio riguarderà Patric che farà tirare il fiato a Luiz Felipe. Completano il reparto difensivo Lazzari, Acerbi e Hysaj. A centrocampo Basic e Leiva rileveranno Luis Alberto e Cataldi. Probabile staffetta fra Milinkovic e Luis Alberto, col serbo pronto a partire dall'inizio. In attacco turno di riposo per Pedro, al suo posto gioca Zaccagni. Insostituibile Felipe Anderson. L'ultimo posto è una corsa a due fra Muriqi e Immobile. Il capitano è favorito per scendere in campo e giocare almeno sessanta/settanta minuti visto il non pieno recupero dall'infortunio.

I russi non avranno a disposizioni gli infortunati Anjorin e Anton Miranchuk, mentre resta in dubbio la presenza di Zhemaletdinov. Per questa ragione l'allenatore Gisdol si affiderà al 4-4-2 con Smolov e Lisakovich in attacco.

Lokomotiv Mosca-Lazio, le probabili formazioni

Lokomotiv Mosca (4-4-2): Guilherme; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhamaletdinov, Maradishvili, Kulkov, Beka Beka; Smolov, Lisakovich. Allenatore: Gidsol.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile. Allenatore: Sarri.

Lokomotiv Mosca-Lazio, dove vedere la partita

Tante le alternative per vedere la partita fra Lokomotiv Mosca e Lazio. La sfida in Russia degli uomini di Sarri sarà infatti trasmessa in chiaro da TV8 (canale otto del digitale terrestre) ma anche da Sky sui canali Sky Sport e Sky Sport Uno e su SkyGo. Anche Dazn trasmetterà la partita. Gli utenti infatti potranno vedere la trasferta laziale sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa tramite app Dazn si potrà vedere la partita su smartphone, tablet e pc.