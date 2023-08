SS Lazio, ecco il girone di Champions League 2023/2024

La Lazio è ufficialmente tornata in Champions League. Ai sorteggi di Montecarlo i biancocelesti hanno scoperto il loro cammino nella fase a gironi della più importante competizione europea per club. Un percorso tutt'altro che impossibile per gli uomini di Sarri.

Il girone della Lazio

Lazio è stata sorteggiata nel gruppo E. Evitate le bocche di fuoco per i biancocelesti di Sarri che finiscono nel raggruppamento con gli olandesi del Feyenoord, gli spagnoli dell'Atletico Madrid del grande ex Simeone e gli scozzesi del Celtic.

Tutti i gironi di Champions 2023/2024

Di seguito il quadro completo dei gironi della Champions League 2023/2024

Girone A: Bayern Monaco, Manchester United, Copenaghen, Galatasaray

Girone B: Siviglia, Arsenal, Psv Eindhoven, Lens

Girone C: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin

Girone D: Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad

Girone E: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

Girone F: Psg, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle

Girone G: Manchester City, Lipsia, Stella Rossa, Young Boys

Girone H: Barcellona, Porto, Shakhtar, Royal Antwerp

Champions League 2023/2024 calendario gironi

La fase a gironi della Champions League 2023/2024 si giocherà fra settembre e dicembre, la fase ad eliminazione diretta fra febbraio e giugno, con la finale l’1/6/2024 a Wembley. Ecco le date per la fase a gironi:

Prima giornata: 19/20 settembre 2023;

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023;

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023;

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023;

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023;

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023.

Champions League 2023/2024, il regolamento

Per l’ultimo anno la Champions League vede partecipare 32 squadre, divise in 4 fasce, che compongono gli 8 gironi. Nella fase a gironi non saranno possibili incroci fra squadre della stessa nazione, quindi niente sfide italiane con Inter, Napoli e Milan per la Lazio di Sarri. Passano al turno successivo le prime due qualificate per ogni girone, le otto terze classificate invece sfideranno ai playoff le seconde dei gironi di Europa League per accedere alla fase finale dell’ex Coppa Uefa.