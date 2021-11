Lazio-Salernitana: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 7 novembre la Lazio alle ore 18 scenderà in campo all'Olimpico contro la Salernitana per la dodicesima giornata di Serie A. Per la sfida contro i campani, Maurizio Sarri non avrà a disposizione Manuel Lazzari. L'ex Spal infatti si è infortunato nella sfida di giovedì di Europa League contro l'Olympique Marsiglia.

Lazio-Salernitana, le ultime di formazione

Maurizio Sarri valuta alcuni cambi di formazione in vista della Salernitana. Sicuramente out Lazzari per un problema muscolare, i terzini saranno Hysaj e Marusic con Acerbi e Luiz Felipe centrali. In porta torna Reina dopo la panchina di coppa. A centrocampo tornano titolari Milinkovic-Savic e Cataldi mentre Luis Alberto dopo le tre partite consecutive fra campionato e Europa League da titolare. Al suo posto si candida Basic. In attacco non si toccano Pedro e Felipe Anderson con Ciro Immobile migliore marcatore all time della Lazio con 160 reti. Recuperato per la panchina Mattia Zaccagni.

Colantuono per la trasferta dell'Olimpico rischia di fare a meno di Gondo. L'attaccante infatti è vittima di un problema muscolare ed è in dubbio per la trasferta nella Capitale. Chi non mancherà sarà Ribery. Il francese ha recuperato dal fastidio al ginocchio e guiderà l'attacco granata con Bonazzoli e uno fra Djuric e Simy. Verso la panchina il veterano Gagliolo.

Lazio-Salernitana, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Cataldi, Milinkovic, Basic; Felipe Anderson, Pedro, Immobile. Allenatore: Sarri.

Salernitana (4-3-3-): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Schiavone; Bonazzoli, Simy, Ribery. Allenatore: Colantuono.

Lazio-Salernitana, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Salernitana sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la partita scaricando l'app su smart tv di ultima generazione, collegando la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. In alternativa sarà possibile guardare la partita su pc, tablet e smartphone sempre tramite app.