Lazio sprecona: quanti punti persi da situazione di vantaggio

Al Bentegodi la Lazio non ha riscattato l'eliminazione dalla Coppa Italia subita dalla Juventus, ma ha confermato un trend poco confortante subendo l'ennesima rimonta stagionale.

A Verona ennesima rimonta

Contro l'Hellas Verona, la Lazio ha sbloccato la partita grazie ad una perla di Pedro per poi soccombere nella difesa subendo il pareggio di Ngonge e affidarsi a Provedel per non perdere la partita. Amarezza a Formello per quella che poteva essere una vittoria equivalente al terzo posto solitario in classifica. Il pareggio ha posizionato i biancocelesti al quarto posto della Serie A, quindi in perfetta sintonia con le ambizioni societarie ma l'ennesima rimonta subita fa riflettere.

Quanti punti persi

Con quelli di Verona, sono 17 i punti persi dalla Lazio da situazione di svantaggio. Al Bentegodi gli ultimi di una lista che ha visto la Lazio perdere due punti contro Sampdoria, Empoli, Fiorentina e Verona e tre punti con Napoli, Salernitana e Lecce. Di questi 17 punti, 15 sono stati persi nei secondi tempi e che quattro di queste partite si sono giocate nel mese di gennaio (Lecce, Fiorentina, Empoli e Verona). Altro dato che deve far riflettere è che, escluso il Napoli, sono punti persi con squadre che occupano la seconda metà di classifica. Senza tutti questi punti persi da posizione di vantaggio la Lazio sarebbe prima in classifica.

Le cause

Difficile trovare una spiegazione a questi cali della Lazio. La tenuta fisica non è il fattore determinante, la Lazio corre molto il problema vero va nella tenuta mentale degli uomini di Sarri. Proprio il tecnico ha parlato ancora una volta di cali mentali nel post Hellas Verona-Lazio: "Cali? Lavorare su queste cose non è mai semplice, sono risvolti mentali che coinvolgono 25 teste. Sarebbe un lavoro tosto anche per lo psicologo più bravo d’Europa. Già prenderne atto è un passo importante". Dopo aver dato alla squadra un gioco bello e propositivo, proprio sul carattere mentale della squadra dovrà lavorare Sarri per blindare il posto in Champions League.