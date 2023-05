Festa Lazio. Biancocelesti qualificati alla prossima Champions League

La Lazio ha bruciato le tappe e con due giornate di anticipo sulla fine del campionato la formazione biancoceleste ha conquistato la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Festeggiamenti con 180 minuti d’anticipo “grazie alla Juventus”.

La vittoria di Udine

La qualificazione alla Champions passava da Udine. La Lazio doveva vincere e ha vinto alla Dacia Arena (0-1) mettendo in discesa il suo finale di stagione. Un successo arrivato fra le polemiche accese del club friulano (“Immobile simulatore” e pressioni laziali all’arbitro) a cui è arrivata la pronta risposta del club capitolino ma anche quelle poco velate di Mou nel post Roma-Salernitana 2-2: “Pairetto (arbitro di Udinese-Lazio, ndr) bene come sempre, fa sempre il suo lavoro”.

L’assist della Juve

Dopo la vittoria contro l’Udinese la Lazio non ha potuto festeggiare immediatamente la qualificazione alla Champions League in virtù della vittoria del Milan con la Samp che teneva dunque i biancocelesti in bilico. Nel giro di 24 ore però la situazione è stata capovolta per via della nuova penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze. Un -10 alla formazione di Allegri che ha portato la Lazio dal quarto al secondo posto (Inter sconfitta a Napoli e superata dai biancocelesti) a +7 da quinto posto occupato dall’Atalanta a due giornate dal termine ovvero aritmetica qualificazione all’Europa dei grandi.

La festa

Domenica prossima contro la Cremonese sarà una grande festa laziale. La Lazio infatti festeggerà sia il decennale della vittoria della Coppa Italia contro la Roma con un kit speciale e con grande attesa per il ritorno all’Olimpico di grandi ex da Klose a Lulic, sia la qualificazione alla Champions League la settima della sua storia, a tre anni di distanza dall’ultima partecipazione stagione 2020/2021.