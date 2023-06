Lazio, si lavora per la conferma di Pellegrini

Luca Pellegrini è un altro tema caldo in casa Lazio. Oltre alle situazioni legate a Milinkovic-Savic e Luis Alberto (lo spagnolo sempre più verso la permanenza), Sarri vuole capire se potrà contare anche per la prossima stagione sull’apporto del terzino. Lotito è a lavoro.

Situazione Pellegrini

Luca Pellegrini, romano e laziale, ha realizzato il suo sogno di giocare per la sua maglia del cuore. Arrivato in prestito dalla Juventus, il terzino non ha trovato tantissimo spazio collezionando 8 presenze di cui due da titolare e una sola di novanta minuti ad Empoli nell’ultima di campionato. Nonostante il minutaggio ridotto, il difensore è deciso di rimanere alla Lazio trovando la sponda amica di Sarri (che lo aveva avuto per un breve periodo proprio alla Juve) che vorrebbe trattenerlo anche per la prossima stagione.

Le strategie di Lotito

Le difficoltà di questo matrimonio sono da collegare alla formula della trattativa. La Lazio ha preso Pellegrini dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Una cifra adesso ritenuta troppo alta dai biancocelesti. Lotito proverà a strappare la conferma in biancoceleste del terzino chiedendo ai bianconeri uno sconto importante (di circa la metà) pagando alla Juventus una cifra intorno ai 7 milioni di euro, oppure ed è la pista al momento più calda proverà a chiedere alla Vecchia Signora il rinnovo del prestito del giocatore rimandando all’estate prossima i discorsi per il riscatto. La Juve riflette e potrebbe accettare la formula del prestito in caso arrivasse a chiudere per un terzino sinistro. Sul piano ingaggio Pellegrini guadagna circa 3 milioni di euro (pagati dai bianconeri in questi mesi) ma pur di rimanere alla Lazio il difensore è pronto a ridursi l’ingaggio.

Le alternative

La permanenza di Pellegrini (1999) alla Lazio non è cosa certa. Per questo il club biancoceleste si guarda in giro. Piace Parisi ma visto il prezzo (asta a partire dai 15 milioni di euro) è difficile immaginare Lotito buttarsi sul giocatore dell’Empoli. Si segue sempre Valeri (1998) e tifoso della Lazio in forza alla Cremonese retrocessa. Lui sarebbe la soluzione low cost. All’estero piace sempre Emerson Palmieri (1994) fresco vincitore della Conference League col West Ham ma per lui servono oltre 10 milioni di euro.