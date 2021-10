Lazio-Fiorentina: dove vedere la partita in tv e in streaming

Impegno infrasettimanale all'Olimpico per la Lazio, che mercoledì 27 ottobre ospiterà la Fiorentina di Italiano. La squadra biancoceleste dopo la sconfitta contro il Verona è in ritiro a Formello per preparare la sfida contro la Viola. Per il turno infrasettimanale Maurizio Sarri avrà a disposizione Luiz Felipe e Francesco Acerbi.

Le ultime su Lazio-Fiorentina

Dimenticare Verona, è l'obiettivo della Lazio. Per farlo, contro la Fiorentina, Maurizio Sarri ripartirà da Acerbi e Luiz Felipe. I due difensori al rientro dalle rispettive squalifiche, torneranno a guidare la difesa biancoceleste davanti a Reina. Terzini saranno Hysaj e Marusic, più indietro Lazzari. A centrocampo conferma per Milinkovic-Savic mentre Basic e Cataldi sono pronti a rilevare Akpa Akpro e Leiva. Altra panchina in arrivo per Luis Alberto. Davanti non si toccano Immobile, Felipe Anderson e Pedro. Out Zaccagni per infortunio, per lui si tratta di una distorsione al ginocchio che lo terrà fuori fra le tre e le quattro settimane.

La Fiorentina arriva all'Olimpico, dopo la travolgente vittoria contro il Cagliari. Italiano per la partita contro la Lazio non recupera Dragowski, Pulgar e Kokorin. In porta ci sarà Terracciano, mentre Odriozola è in recupero su Venuti. A completare la difesa ci saranno Biraghi, Milenkovic e Quarta. Centrocampo torna titolare Duncan, confermati Bonaventura e Torreira in regia. Torna in panchina Castrovilli. In attacco intoccabili Vlahovic, Nico Gonzalez. Per l'ultimo posto è corsa a tre fra Saponara (favorito), Callejon e Sottil.

Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Acerbi, Luiz Felipe, Hysaj; Cataldi, Milinkovic-Savic, Basic; Felipe Anderson, Pedro, Immobile. Allenatore: Sarri.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Saponara, Gonzalez, Vlahovic. Allenatore: Italiano.

Lazio-Fiorentina, dove vedere la partita

La partita Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida fra biancocelesti e viola sull'app su dispositivi mobili, smart tv oppure collegandosi a console come Xbox o Playstation. In alternativa collegandosi tramite TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.