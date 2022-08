Calciomercato Lazio: dalla conferma di Marusic al nuovo terzino. Ecco il punto

La Lazio è alla ricerca di un terzino sinistro da inizio mercato. Sfumati i due obiettivi principali Emerson Palmieri e Reguilon, e accantonata da tempo la suggestione Marcelo, i biancocelesti vanno verso la conferma di Marusic ma restano ancora tre nomi sulla lista di Tare.

Il casting terzini

I nomi rimasti sulla lista di mercato della Lazio per il ruolo di terzino sinistro sono tre: Valeri ('98) della Cremonese, Parisi (2000) dell'Empoli e Grimaldo ('95) del Benfica. Il primo prezzo pregiato della formazione lombarda è romano, tifoso della Lazio ed ha il prezzo più basso e può essere il colpo last minute e low cost. Sarri però preferirebbe Parisi, ieri in gol contro il Lecce. Il giovane terzino ha da poco rinnovato con l'Empoli che lo valuta intorno ai 15 milioni, troppi per Lotito. Cifra alta anche quella chiesta dal Benfica per Grimaldo (sopra i 20 milioni), giocatore di una certa esperienza internazionale, la Lazio farà un tentativo ma con la formula del prestito.

Occasioni top

La Lazio sta monitorando anche due situazioni legate a due terzini in uscita da due top club esteri. Si tratta di Marcos Alonso ('90) del Chelsea e Kurzawa ('92) del Psg. Lo spagnolo ex Fiorentina, è stato allenato da Sarri proprio durante l'esperienza londinese del tecnico culminata con la vittoria dell'Europa League e ha il contratto in scadenza con i Blues nel 2023, e non rinnoverà. Il terzino può andar via a prezzo di saldo nonostante le iniziali richieste alte (15 milioni) del Chelsea. La Lazio lo vuole in prestito con i Blues che dovrebbero aiutare anche sull'ingaggio monstre di circa 6 milioni di euro. La formula a Londra non piace. Cifra più abbordabile è quella richiesta dal Psg per Kurzawa, valutato all'incirca 5-7 milioni di euro. Ma resta il problema dell'ingaggio con il francese che guadagna 4,5 milioni di euro a stagione. La Lazio sarebbe disposta a prendere il giocatore in prestito (è in scadenza nel 2024 coi parigini) ma col Psg che dovrebbe aiutare a coprire una parte importante dello stipendio del calciatore.

Conferma Marusic?

Per affondare il colpo per un terzino da regalare a Sarri, però Lotito prima vuole cedere. Acerbi è ormai prossimo all'Inter (prestito oneroso con diritto di riscatto) ma restano difficili da piazzare, causa mancate offerte, Hysaj e Kamenovic. Per questa ragione la Lazio è entrata nell'orbita di idee di confermare Marusic ('92) come titolarissimo della fascia sinistra. Per Sarri il montenegrino ha dato risposte importante e da equilibrio alla squadra rimanendo solitamente più basso rispetto a Lazzari, vero e proprio terzino di spinta. Marusic che ha rinnovato il suo contratto con la Lazio, era già salito nelle gerarchie del tecnico nella scorsa stagione soffiando il posto ad Hysaj. Questi ultimi giorni di mercato saranno decisivi ma le quotazioni di una conferma da titolarissimo di Marusic alla Lazio sono in netta risalita.