Eroe, meglio di Lukaku e Immobile: i tifosi della Lazio celebrano Provedel

Provedel ed eroe sono i due termini più popolari fra i tifosi della Lazio, e non, delle ultime ore. Precisamente dal triplice fischio dell’esordio stagionale in Champions League della squadra di Sarri contro l’Atletico Madrid, partita terminata 1-1 grazie al gol di Provedel nel recupero.

Provedel si ripete

Quello contro i colchoneros non è il primo gol in carriera di Provedel. L’estremo difensore infatti, che nelle giovanili giocava da attaccante, non ha perso il senso del gol e una rete fotocopia l’aveva segnata in Ascoli-Juve Stabia in Serie B nella stagione 2019/2020. Un gol pesante per la classifica ma anche storico. Provedel è il quarto portiere della storia, primo italiano e di una squadra di Serie A, a segnare in Champions League. Prima di lui Butt (rigorista), Enyeama e Bolat.

Lazio, Serie A, Champions

Il gol di Provedel ha sorpreso la stessa Lazio che nei suoi canali social si “scusa” con i tifosi per il mancato banner sul portiere perché non previsto. Tanti i post dell’account della Champions League che celebra l’estremo difensore da “Provedel The Lazio Hero”, “Che cosa abbiamo visto”, “Incredibile”. "Super" stato l'aggettivo utilizzato dalla Lega Serie A per celebrare la rete del pareggio laziale.

I tifosi

“Dio vede, Ivan Provedel” è il tormentone della giornata coda del coro dedicato al portiere della Lazio sulle note del remix di "Finimondo". "Portieri volanti" scrive Gugliemo, Fede invece chiede uno sconto alla Lazio sull'acquisto della maglia di Provedel. "Un gol alla Milinkovic" e ancora "Che ce frega de Lukaku non c'avemo Provedel" fra i cori più intonati fra i tifosi laziali. Qualcuno chiede a Sarri di schierare di Provedel punta al posto di Immobile. Il "Laziale ponderato" rispolvera invece l'esultanza poco sobria di Simeone ai tempi biancocelesti col Cholo sostituito da Provedel.