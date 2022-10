Europa League: dove vedere in tv Lazio-Midtjylland. Le probabili formazioni

Giovedì 27 ottobre alle 18.45 la Lazio sfiderà all'Olimpico il Midtjylland nella quinta giornata di Europa League. Nel gruppo F l'equilibrio è totale con tutte e quattro le squadre a quota 5 punti nel girone a due giornate dal termine. La squadra di Sarri dovrà vincere, e cercare si segnare più gol possibili, per avvicinarsi in maniera importante al traguardo qualificazione. Inoltre la Lazio vorrà vendicarsi della sfida d'andata che terminò con una disfatta biancoceleste.

Lazio-Midtjylland, le ultime di formazione

Maurizio Sarri non avrà Ciro Immobile. Il tecnico spera di riaverlo in campo nel 2022 anche se le percentuale di Immobile di tornare entro la fine dell'anno è bassa. Al posto del bomber biancoceleste scalda i motori Cancellieri che può partire dal 1' al posto di Pedro. A completare il tridente Zaccagni e Felipe Anderson entrambi a segno contro l'Atalanta. A centrocampo torna Luis Alberto, che completerà il reparto con Cataldi e Milinkovic-Savic. Davanti al solito Provedel, Sarri è pronto a cambiare qualcosa della difesa bunker laziale: Hysaj e Patric sono pronti a prendere il posto rispettivamente di Lazzari e Romagnoli in ottica turnover. Marusic e Casale pronti a definire la linea difensiva davanti al solito Provedel.

Per Capellas pronto il consueto 4-3-3 con Sisto in attacco, insieme ad Isaksen che all'andata creò diversi disagi alla retroguardia biancoceleste. Chiavi del centrocampo affidate ad Olsson.

Lazio-Midtjylland, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Cancellieri, Zaccagni. All.: Sarri

Midtjylland (4-3-3): Lossl; Thychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Martinez, Olsson, Evander; Isaksen, Dreyer, Sisto. All. Capellas.

Lazio-Midtjylland, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Midtjylland sarà trasmessa su Dazn e su Sky. Per quanto riguarda Dazn basterà collegarsi tramite app alle proprie smart tv oppure basterà collegando il televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere la partita dei biancocelesti sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Possibile anche la visione su SkyGo su smartphone, pc o tablet.