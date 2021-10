Juventus-Roma 1-0 | Kean segna, Veretout sbaglia un rigore. Rabbia giallorossa contro Orsato

La Juventus vince il big match dello Stadium contro la Roma per 1 a 0 grazie alla rete di Kean al 16esimo. La Roma potrebbe pareggiare la partita ma Veretout sbaglia un calcio di rigore. Nell'occasione i giallorossi si lamentano per il vantaggio non concesso da Orsato che aveva porta Abraham a segnare la rete del pareggio. Oltre alla partita i giallorossi perdono per infortunio Zaniolo.

Primo tempo

Parte bene la Roma che trova tanto spazio a centrocampo ma i giallorossi si rendono pericolosi su calcio piazzato. Di testa infatti Mancini, su assist di Pellegrini, impegna Szczesny. Il capitano della Roma poi si mette in proprio e ben servito da Zaniolo, dal limite dell’area per poco non trova il gol. Ma al 16esimo la partita la sblocca la Juventus con Moise Kean. L’attaccante italiano sporca in gol un colpo di testa di Bentacur, batte Rui Patricio e porta in vantaggio la Vecchia Signora. Le brutte notizie per la Roma non finiscono. Al 26esimo infatti Zaniolo abbandona il campo da gioco per un infortunio. Per lui una sospetta distorsione al ginocchio. Al 37esimo ancora Roma. Bella giocata di El Shaarawy che lancia nello spazio Vina, il terzino mette il pallone in mezzo per Abraham, ma il colpo di testa dell’inglese è debole. Al 44esimo la Roma ha la grande occasione per tornare in partita. Mkhitaryan è atterrato in area di rigore da Szczesny e per Orsato è calcio di rigore. Dal dischetto va Veretout ma il francese si fa ipnotizzare da Szczesny che para e tiene la Juve in vantaggio. Poco prima della battuta l’ex Fiorentina e Abraham si sono litigati la battuta del calcio di rigore, con Mourinho che ha detto ai calciatori di vedersela tra loro. Alla fine il rigore l’ha calciato Veretout che poi è stato rincuorato dal centravanti romanista.

Il primo tempo finisce 1 a 0 per la Juventus, ma con le proteste della Roma. Al momento del contrasto fra Mkhitaryan e Szczesny, il pallone arriva ad Abraham che segna. Orsato precipitoso, però fischia subito il rigore anticipando il tocco in porta di Abraham. In questo modo nemmeno il Var può intervenire. Col fischio frettoloso Orsato non concede il vantaggio alla Roma e cancella il gol del pareggio giallorosso. Prima di entrare in campo nel secondo tempo, Orsato nel tunnel degli spogliatoi, spiega a Cristante il motivo del suo fischio: “Il vantaggio su rigore non si dà mai”.

Secondo tempo

All’alba del secondo tempo la Juventus va ad un passo dal 2 a 0. Bernardeschi in rovesciata impegna Rui Patricio e da pochi possi Kean spara alto. Altre proteste giallorosse per un contatto in area Chiellini-Pellegrini. Per arbitro e Var non c’è nulla. La Roma ci prova con Veretout dalla distanza ma il pallone esce per poco. Roma vicinissima al gol. Cristante calcia da fuori area ma il pallone viene deviato da Bonucci che per poco non spiazza Szczesny.

Al triplice fischio festeggia Allegri che batte Mourinho, polemico con Orsato nel finale di partita.

Tabellino

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Bernardeschi (dal 76’ Arthur), Locatelli, Bentacur, Cuadrado; Kean (dal 71’ Morata), Chiesa (dal 71’ Kulusevski). Allenatore: Allegri.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout (dall’81’ Shomurodov); Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo (al 26’ El Shaarawy); Abraham. Allenatore: Mourinho.

Marcatori: 16’ Kean (J)

Ammoniti: Szczesny (J), De Sciglio (J), Danilo (J); Abraham (R), El Shaarawy (R), Shomurodov (R), Mancini (R), Karsdorp (R)

Arbitro: Orsato

