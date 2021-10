Pareggio di rigore fra Fiano Romano e Guidonia

Finisce uno a uno la sfida fra Fiano Romano e Guidonia al Sandro Pertini.

La partita

La sfida fra le due squadre del Girone B del campionato Promozione termina 1 a 1. A passare in vantaggio sono gli ospiti del Guidonia con Mauro Cioffi su rigore. Dal dischetto arriva pure il pareggio dei padroni di casa con il numero 3 Stefano Spalloni, difensore classe 1996.

Calendario

Le due squadre cercheranno la prima vittoria in campionato nel prossimo turno. Il Fiano Romano sfiderà in trasferta il Passo Corese, mentre il Guidonia in casa ospiterà il Nomentum