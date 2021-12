La Roma Decimoquarto vince contro la Fesca Bari

Serie C femminile Girone C

La Roma Decimoquarto vince il recupero della settima giornata del Girone C del campionato di Serie C femminile. Le capitoline in trasferta a Bari superano per 3 a 2 la Fesca Bari.

La partita

A sbloccare la partita sono le padrone di casa con Caputo. Il pareggio capitolino porta la firma di Refi. Al 35esimo però le pugliesi vanno di nuovo in vantaggio con De Filippis ma la Roma Decimoquarto agguanta il nuovo pareggio con Padovan sempre nel primo tempo. Nella ripresa la formazione romana però trova il gol vittoria con Bartolucci. De Angelis, numero uno della Roma Decimoquarto è decisiva al 46esimo della ripresa quando para un calcio di rigore a De Filippis.

La classifica

Questo successo è importantissimo per la Roma Decimoquarto che sale a quota 7 punti e stacca la formazione barese ferma a 4 punti.