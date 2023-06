Empoli-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sabato 3 giugno alle ore 20:45 la Lazio chiuderà la sua stagione al Castellani con la trasferta di Empoli. I biancocelesti che hanno conquistato la matematica qualificazione nella prossima Champions League e Supercoppa Italiana giocheranno per blindare il secondo posto in classifica. L’andata all’Olimpico terminò 2-2 con i toscani che trovarono il pareggio nel recupero.

Empoli-Lazio, le ultime di formazioni

Sarri vuole chiudere in bellezza e quindi pochi cambi. Assente per infortunio Cataldi, a centrocampo giocheranno Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Vecino favorito su Marcos Antonio. In difesa ci sarà Lazzari al posto di Marusic. L’ex Spal completerà la difesa davanti a Provedel, eletto miglior portiere della Serie A, con Romagnoli, Casale e Hysaj. In attacco Immobile sostenuto da Zaccagni e Felipe Anderson che partirà titolare dopo l’iniziale panchina contro la Cremonese.

In casa Empoli c’è serenità per la salvezza raggiunta. Tornano dopo le squalifiche Bandinelli e Parisi, in porta c’è Vicario. Dubbi sulla presenza di Caputo in attacco.

Empoli-Lazio, le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Grassi, Bandinelli, Akpa Akpro; Fazzini; Cambiaghi, Piccoli. All.: Zanetti

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Empoli-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Empoli e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app Dazn su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione per la sfida dell’Olimpico tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.