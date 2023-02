Carbognano, Dabo: "Ogni partita per noi è una finale"

Il Carbognano nell’ultima giornata del Girone A, ha battuto per due a zero la DuepigrecoRoma. Vittoria importante in chiave salvezza che ha permesso al Carbognano di salire a quota 17 punti in classifica, gli stessi degli avversari di domenica scorsa al Martinozzi. Protagonista della sfida Mohammed Dabo autore dei due gol (entrambi su rigore) e scelto da RomaToday come miglior giocatore della 19esima giornata del Girone A.

Dabo, difensore senegalese classe 1997, ha parlato, in esclusiva a RomaToday, così della vittoria contro la DuepigrecoRoma: “È stata una partita difficile. Siamo già nel girone di ritorno e noi abbiamo bisogno di punti salvezza. Da qui alla fine saranno tutte finali”.

Le finali spesso si decidono dagli undici metri, e Dabo dal dischetto è uno specialista come dimostrato domenica quando ha realizzato la doppietta proprio su calcio di rigore: “Per me battere i rigori non è pesante, non ho l’ansia. Quando si va dal dischetto devi avere in testa quale angolo scegliere, dove tirare e concentrarti. Contro la DuepigrecoRoma ho cambiato angolo: uno l’ho segnato col piattone, l’altro incrociando sull’angolo con forza”.

Facile pensare che il modello di Dabo sia Koulibaly, ma non è così. Dabo ci rivela che lui non si ispira a KK e a nessun altro, ma pensa soltanto a far bene anche perchè non nasce difensore: “In Senegal giocavo punta centrale, poi in Italia (2014, ndr) al Fara Sabina ho fatto l’attaccante esterno. Successivamente dopo aver cambiato squadra ho iniziato a giocare terzino e ricoprire più ruoli in difesa. Adesso al Carbognano gioco difensore centrale, a volte braccetto ma il ruolo è relativo, l’importante è metterci impegno e farsi trovare sempre pronto. Gioco dove vuole il mister e dove posso dare una mano ai compagni.

Domenica il Carbognano andrà in trasferta sul campo del Tolfa: “Sarà una partita dura. Loro arriveranno alla partita dopo gli impegni di Coppa, magari un po' stanchi ma a noi questo non interessa. Noi dobbiamo scendere in campo e fare la nostra partita, ci servono i tre punti”. L’obiettivo stagionale, vedendo la classifica, è senza dubbio la salvezza e Dabo è fiducioso: “Sono positivo al 100%, ce la faremo”.