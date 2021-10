Cagliari-Roma 1-2 | Un gioiello su punizione di Capitan Pellegrini trascina i giallorossi alla vittoria

La Roma in rimonta supera il Cagliari per 2 a 1. A trascinare alla vittoria i giallorossi è il capitano Lorenzo Pellegrini che prima serve a Ibanez l'assist e poi si mette in proprio con una punizione gioiello. Giallorossi che con questa vittoria staccano di quattro punti la Juventus in classifica.

Primo tempo

A Cagliari la partita la fa la Roma, ma a sfiorare il vantaggio è il Cagliari con Bellanova che all’ottavo, coglie la traversa con un gran destro. I capitolini spingono molto a destra dove Zaniolo cerca il primo gol in campionato ma pecca di imprecisione. La più grande occasione per la Roma capita sui piedi di Abraham. L’inglese però non né reattivo, né fortunato nello spingere a rete una deviazione di Cragno.

Termina zero a zero il primo tempo fra Cagliari e Roma, con poche emozioni.

Secondo tempo

Il Cagliari parte forte nella ripresa e trova il gol del vantaggio. A siglare la rete dell’1 a 0 è Pavoletti. L’attaccante dei padroni di casa sfrutta un rimpallo frutto dell’errore di Vina e batte Rui Patricio. El Shaarawy sfiora il pareggio poco. Il Faraone sfruttando un’uscita così e così di Cragno, prova la rovesciata ed il pallone esce di poco. Il Cagliari ad un passo dal raddoppio. Joao Pedro con una finta serve Pavoletti solo dentro l’area ma in caduta l’attaccante spreca tutto. La partita è ricca di azioni. El Shaarawy pesca Zaniolo dentro l’area ma il colpo di testa dell’esterno di Mourinho termina di poco sul fondo. La Roma pareggia i conti dei legni con Pellegrini. Il capitano della Roma si avventa su un cross di Karsdorp ma in spaccata colpisce la traversa. Ancora Roma, Mancini da calcio d’angolo va a centimetri dal pareggio. Il Cagliari non sta a guardare e va vicino al due a zero con Pavoletti. L’attaccante del Cagliari con un colpo di testa chiama Rui Patricio al miracolo. Sull’azione seguente la Roma pareggia grazie ad un colpo di testa di Ibanez. Al 78esimo la Roma ribalta il risultato. Merito di Pellegrini. Il capitano giallorosso trova la rete del sorpasso direttamente da calcio di punizione.

Il gioiello su punizione di capitan Pellegrini regala la vittoria alla Roma tenuta a galla sullo 0 a 1 da un super intervento di Rui Patricio.

Tabellino

Cagliari (3-5-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Grassi (dal 79’ Oliva) , Marin, Deiola (dall’82’ Keita), Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina (dal 57’ Afena-Gyan); Veretout (dal 91’Kumbulla), Cristante; Zaniolo (dall’80’ Calafiori), Pellegrini, Mkhitaryan (dal 46’ Mkhitaryan); Abraham. Allenatore: Sacramento.

Marcatori: 52’ Pavoletti (C); 70’ Ibanez (R), 78’ Pellegrini (R)

Ammoniti: Joao Pedro (C), Bellanova(C), Lykogiannis (C); Zaniolo (R), Abraham (R), Calafiori (R)

Arbitro: Pezzuto

Guarda la classifica di serie A aggiornata