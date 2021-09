Borriello: "Immobile supererà Totti"

La polemica sulle prestazioni di Ciro Immobile con la maglia della Nazionale continuano. Specie dopo le reti di Raspadori e Kean nella larga vittoria dell'Italia contro la Lituania. Dopo l'intervento duro di Antonio Cassano sul bomber della Lazio, che per Fantantonio "non sa giocare a calcio", ha parlato anche Marco Borriello, ex attaccante della Roma.

Borriello critica Immobile

Marco Borriello ha vestito la maglia della Roma 65 volte totalizzando 18 reti, riuscendo a conquistare la maglia azzurra dell'Italia, indossata sette volte, ma senza finire sul tabellino dei marcatori. L'ex centravanti giallorosso ha parlato a La Repubblica di Ciro Immobile definendolo "non adatto al gioco dell'Italia". Anzi Borriello vorrebbe vedere più Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo che domenica giocherà contro la Roma, in campo invece dell'attaccante laziale.

Immobile e Totti

Dopo la critica a Ciro Immobile, Borriello ha però confrontato i numeri dell'attaccante biancoceleste col suo ex compagno di squadra e capitano della Roma, Francesco Totti. "Immobile batterà il record di gol di Totti in A" dice l'ex bomber napoletano. L'ex numero 10 giallorosso ha segnato in Serie A 250 gol (tutti con il club romano) in 618 incontri (sempre e solo con la Roma) ed è al secondo posto dei bomber della storia della Serie A, meglio di lui soltanto l'ex Lazio Silvio Piola con 274 gol. Ciro Immobile (31 anni) invece è al 19esimo posto a quota 159 reti in 262 partite, davanti a lui fra i calciatori in attività c'è Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria, con 177 gol

Il confronto fra Totti e Immobile

Con la Nazionale, Francesco Totti ha giocato 58 partite e segnato 9 gol, vincendo da protagonista il mondiale 2006 siglando la rete della vittoria allo scadere negli ottavi contro l'Australia. Immobile con la maglia azzurra ha invece segnato 15 reti in 54 incontri e vincendo da attaccante titolare l'ultimo Europeo, siglando 2 gol nelle prime due partite del girone contro Turchia e Svizzera. Sia Totti che Immobile hanno vinto una scarpa d'oro, nel 2007 il romanista, nel 2020 il laziale. L'ex capitano della Roma ha vinto una volta il titolo di capocannoniere della Serie A, stagione 2006/2007 con 26 gol mentre il capitano della biancoceleste ha vinto la classifica dei cannonieri per ben tre volte: 2 volte con la Lazio (2017/2018 con 29 gol, 2019/2020 con 36 gol record di gol in una sola stagione condiviso con Higuain) e 1 volta con il Torino (2013/2014 con 22 gol).