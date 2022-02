Bellegra-Vivace Grottaferrata 3-3: pari beffa per Parroni e compagni

Termina con un pirotecnico tre a tre la partita fra Bellegra e Vivace Grottaferrata valida per la 18esima giornata del Girone D.

La partita

La Vivace sblocca la partita con Parroni nelle prime battute del primo tempo. Sempre nella prima frazione di gioco però il Bellegra ribalta il risultato, rimesso in parità prima del duplice fischio grazie ad Aspri. Nella ripresa grande occasione per gli ospiti con un calcio di rigore che però non viene realizzato. La Vivace nonostante l'errore trova successivamente la rete del 3 a 2 con Pietrantoni entrato da poco. La formazione di Giocchini resta in 10 per l'espulsione di Acciari e subisce il pareggio sull'ultimo pallone della partita dove il Belelgra segna il tre a tre in mischia.

La classifica

Il quinto risultato consecutivo della Vivave Grottaferrata porta la squadra di Giocchini a quota 24 punti, mentre il Bellegra sale a 31.