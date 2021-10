Atalanta-Lazio, le pagelle: Pedro il migliore, Hysaj rovina tutto

Al Gewiss Stadium, la Lazio è fermata due a due al 94esimo dai bergamaschi. Il pareggio lascia l'amaro in bocca ai biancocelesti passati due volte in vantaggio nei novanta minuti. La squadra di Sarri ha creato tantissime occasioni, sfruttando la sua arma migliore il contropiede, con Cataldi che ha inventato e distribuito palloni di qualità ai suoi attaccanti. Bene anche Pedro insieme a Immobile sempre pericolosi e sempre in rimessa. Forse questa è la strada che dovrà seguire Sarri per il futuro, meno palleggio più verticalizzazioni. Il rammarico biancoceleste però è evidente. I due gol bergamaschi sono arrivati entrambi nel recupero prima nel primo tempo e poi nel secondo. In entrambe le circostanze malissimo i due terzini laziali.

Atalanta-Lazio, le pagelle dei biancocelesti

Reina 6: Attento il portiere spagnolo che nulla può sui due gol subiti.

Hysaj 5: Fino al 94esimo una partita difensiva attenta per l'albanese spostato da Sarri sulla destra. Sull'ultimo pallone della partita l'ex Napoli però si beffare da De Roon, e questo errore costa i tre punti alla Lazio.

Acerbi 6,5: Bene il difensore centrale di Sarri autore di buone chiusura su Zapata in forma straripante.

Luiz Felipe 6: Il brasiliano alterna belle chiusure a grandi svarioni come quando va in scivolata troppo facilmente e Zapata serve a Muriel un pallone per il 2 a 2.

Marusic 5: Come il suo collega Hysaj, prestazione negativa. Spostato a sinistra subisce Ilicic per tutto il primo tempo e nel recupero della prima frazione di gioco la combina grossa. Prima buca l'intervento su un lancio di Lovato, e poi perde il duello con Zapata che segna il momentaneo 1 a 1.

Cataldi 7: Ottima prestazione per il figlio del vivaio biancoceleste. Perfetto nel ruolo di regista prima dà al via l'azione del vantaggio laziale, e poi serve ad Immobile un altro grande pallone. Gioca lungo e corto, sempre bene. (dal 77' Leiva 5,5: Non riesce bene nel limitare la trequarti orobica).

Milinkovic-Savic 6,5: Buona partita del serbo fatta di grande quantità. Tanti contrasti, aerei, vinti.

Luis Alberto 5,5: Partita sottotono dello spagnolo che alterna belle giocate a passaggi a vuoto. Non decisivo come in passato. (dal 68' Basic 6,5: Entra bene il croato e serve a Immobile il pallone dell'1 a 2).

Felipe Anderson 5,5: Nessuna azione degna di nota dell'esterno brasiliano, che gioca semplice. Nessuno spunto degno dei suoi, non si accende mai a Bergamo. (dal 77' Moro 5,5: entra e fallisce il pallone del 3 a 1 che avrebbe chiuso la paritta).

Pedro 7,5: L'ex Barcellona è il migliore in campo della Lazio. Segna il gol dell'1 a 0 e dà al via l'azione del momentaneo 1-2. Terzo gol in campionato per lui.

Immobile 7: Il capitano della Lazio dopo due grandi occasioni su cui è super Musso, batte il portiere argentino al terzo tentativo. Gol ma tanto movimento e aiuto ai compagni. (dall'85' Muriqi s.v.).

Sarri 6,5: Se gioca di rimessa la sua Lazio è devastante. Va a secondi dalla vittoria, tradito dal suo fedelissimo, Hysaj.

Le pagelle dell'Atalanta

Atalanta (3-4-2-1): Musso 7; Lovato 5 (dal 67' Scalvini 6), Demiral 5,5, De Roon 6,5; Zappacosta 5,5 (dall 83' Piccoli s.v.), Freuler 6,5, Koopmeiners 5,5, Maehle 5,5; Ilicic 6,5 (dal 67' Muriel 6), Pasalic 5,5 (dal 59' Malinovskyi 6); Zapata 7. Allenatore: Gasperini 6,5