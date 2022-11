Arezzo-Roma 0-3: tutto facile per le ragazze di Spugna. Cronaca, commento e pagelle della partita di Coppa Italia femminile

Tutto facile per la Roma che batte per tre a zero l’Arezzo al debutto nella Coppa Italia 2022/2023. Spugna fa molto turnover lasciando a casa tante big da Giugliano a Giacinti, da Haavi a Bartoli e lancia le seconde linee. Le ragazze giallorosse non deludono le aspettative e dominano la gara senza rischiare niente e facendo valere la differenza di categoria. La Roma vince tre a zero con i gol di Landstrom, Ciccotti e Haug ma è Glionna la migliore in campo. Per le giallorosse primo posto nel girone C a pari punti col Como, prossime avversarie, ma avanti per la differenza reti.

Arezzo-Roma, la cronaca

All’ottavo tiro dalla distanza di Cinotti respinto da Nardi e allontanato dalla difesa. Al 19esimo su corner di Glionna Landstrom spara alto da ottima posizione. Al 23esimo Landstrom sblocca la partita col destro, con una sorta di pallonetto che sorprende Nardi. Al 35esimo Glionna si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto va Ciccotti che non sbaglia. Haug poi sulla linea a porta vuota non trova il gol su cross di Glionna. Nel finale Nardi nega il gol a Kajzba. Al 93esimo la Roma fa tre a zero con Haug che da pochi metri spinge in rete il pallone dopo un pallonetto di Paloma Lazaro.

Tabellino e pagelle

Arezzo (4-5-1): Nardi 5,5, Costantino 4,5, D’Alessandro 5, Ceccarelli 5, Zazzera 4,5 (dal 61’ Bassano 5,5), Gnisci 5 (dal 76’ Santini 5,5), Pasquali 5, Pirriatore 5, Lulli 5,5, Fortunati 5 (dal 61’ Tuteri 5), Razzolini 5. All.: Testini 5

Roma (3-5-2): Ohrstrom 6; Kollmats 6 (dall’87’ Zannini s.v.), Linari 6, Minami 6 (dal 46’ Bergensen 6); Glionna 7,5 (dal 68’ Petrara 6,5), Kramzar 6,5 (dal 68’ Paloma Lazaro 6,5), Cinotti 6,5 (dall’82’ Ferrara s.v.), Ciccotti 7, Landstrom 7; Kajzba 6,5, Haug 6,5. All.: Spugna 7

Marcatrici: 23’ Landstrom (R), 36’ Ciccotti (R), 93’ Haug (R)

Arbitro: Frizza

Le top e flop giallorosse

Glionna 7,5: Devastante la 18 giallorossa. Travolge la difesa avversaria. Un assist e un rigore guadagnato.

Ciccotti 7: Partita perfetta per la centrocampista giallorossa che trova il gol su calcio di rigore.

Landstrom 7: Non sempre perfetta nella soluzione ma trova la rete che sblocca il match.

Haug 6,5: Non una bella partita, spesso imprecisa. Ha il merito di farsi trovare al posto giusto nell’ultima occasione della partita.