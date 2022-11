Apulia Trani-Lazio Women 1-3: Catini blinda il primo posto

Squadra in casa

Squadra in casa Apulia Trani

La Lazio Women vince per tre a uno contro l'Apulia Trani. Le biancocelesti dominano il match indirizzandolo già nel primo tempo e chiudendo i conti nella ripresa senza soffrire le pugliesi. La Lazio blinda il primo posto e sale a quota 22 punti. Si tratta della settima vittoria consecutiva per le ragazze di Catini.

La partita

Al 16’ Castiello sblocca la partita. La centrocampista trova con un tiro dai venti metri. Al 31esimo arriva il raddoppio laziale con Chatzinikolaou che chiude in gol una ripartenza delle biancocelesti. La chiude così il primo tempo per due a zero ma ad inizio ripresa arriva il gol della formazione pugliese con Morucci che da calcio di rigore riapre i conti. Al 65esimo però Visentin chiude i conti facendo il tre a uno su cross di Pittaccio.

Tabellino

Apulia Trani: Raicu; Varriale, Ventura, Sgaramella, Arrabal Perez, Crespi, Lissom Matip, Nkamo Mandou, Morucci, Manno, Riboldi. All.: Curci

Lazio Women: Guidi; Pittaccio, Falloni, Kakampouki, Toniolo; Castiello, Eriksen, Colombo; Fuhlendorff, Chatzinikolaou, Visentin. All.: Catini

Marcatrici: 48' Morucci (AP); 16' Castiello (L), 31' Chatzinikolaou (L), 65' Visentin (L)

Arbitro: Ursini