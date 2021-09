L'Aprilia Racing femminile batte la Romadecimoquarto in Coppa

L'Aprilia Racing batte la Roma Decimoquarto nell'ultima giornata del gruppo 5 della Coppa Italia femminile Serie C

L'Aprilia Racing batte per 1 a 0 la Roma Decimoquarto in trasferta nell'ultima giornata del girone 5 della Coppa Italia femminile Serie C.

Il girone

Con questa vittoria l'Aprilia Racing chiude il suo girone a quota quattro punti proprio come la Rever Roma, sconfitta dal Trastevere che ha vinto il girone con nove punti. La Roma Decimoquarto termina il suo cammino in Coppa Italia con 1 punto frutto del pareggio alla prima giornata contro la Rever Roma.