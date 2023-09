20 e 21 novembre sesta edizione del Social Football Summit

È in arrivo la sesta edizione del Social Football Summit, allo Stadio Olimpico di Roma l’evento internazionale dedicato alla Football Industry.

Nato nel 2018, è diventato di anno in anno sempre di più un punto di riferimento professionale del settore calcio. Attraverso i contributi e la partecipazione di Istituzioni, Federazioni, Leghe, Club, Media e Top Brand, il Social Football Summit continua a rappresentare le tendenze e le innovazioni del mercato.

Un’occasione importante per i professionisti di creare network e generare nuove opportunità, all’interno del settore calcio.

Il 2023 sarà un anno ricco di importanti novità organizzative, in quanto è stata integrata la piattaforma, già molto strutturata, dall’ideazione dei 6 pillar del “Manifesto del Social Football Summit”: sviluppo industriale, risorse umane, sharing knowledge, sostenibilità, inclusione e impatto sociale, che saranno guida per incontri, formazione, dialogo istituzionale e condivisione, per contribuire a far diventare la football industry un settore all’avanguardia per innovazione, sostenibilità e inclusività.

Alla start up competition “EXTRA TIME” presentata ieri durante la Rome Future Week, il nuovo programma di innovazione, nato con l’obiettivo di dare spazio a quelle realtà (Team, Startup, PMI) che possono offrire prodotti o soluzioni innovative per l’industria del calcio; per poi arrivare al nuovo format di corto conference,

“Snack Summit”, un percorso di conferenze della durata di 2 ore, realizzati in diverse città del mondo come Milano, Londra, Bari, Madrid, Roma e Dubai. Un’occasione di confronto e focus su tematiche attuali e rilevanti della Football Industry, con la partecipazione di alcuni tra i più importanti players del settore.

Inoltre sarà costituito un Advisory Board composto da personalità di spicco nel mondo della Football Industry, dello Sport e dell’economia in generale, un organo di indirizzo e monitoraggio ed avrà il compito di supportare la crescita dell’evento, in coerenza con i principi fondanti del Social Football Summit.

Il 21 e 22 Novembre 2023 allo Stadio Olimpico di Roma, Social Football Summit 2023, si alterneranno oltre 100 speaker internazionali per confrontarsi e condividere strategie e iniziative.

Con oltre 45 panel, 2 stage, 3 sale dedicate, 1 innovation zone e 1 area networking, l’evento trasmesso in italiano e in inglese e sarà visibile, anche in modalità digitale, sulla piattaforma dedicata.

Questa sesta edizione tratterà in particolare i seguenti temi: investment & innovation (metaverso, blockchain, AI), revenues e business model, inclusion, impact and sustainability, creativity e digital disruption.

Due giorni intensi di grande qualità che vedranno inoltre la realizzazione, all’interno della sala Champions dello stadio Olimpico, di workshop dedicati a Lega Serie A, Lega B e Lega Pro. Verranno organizzate inoltre delle masterclass all’interno di uno degli spogliatoi dello Stadio Olimpico, un’esperienza formativa unica nel suo genere.

A completare l’evento, la cena di gala del 21 novembre, durante la quale saranno consegnati i Football Summit Awards, 15 riconoscimenti ad alcuni dei protagonisti dell’industria del calcio nella stagione 2022/23.

Maggiori informazioni sul sito web ufficiale #SFS23