12 maggio 1974: 48 anni fa il primo storico scudetto della Lazio

"Sono le 17:45 del 12 maggio e la Lazio che ha battuto il Foggia di misura su rigore è campione d'Italia". Oggi è il 48esimo anniversario del tricolore della formazione biancoceleste guidata dalla panchina da Maestrelli che il 12 maggio 1974 grazie ad un gol su rigore di Giorgio Chinaglia batteva il Foggia e dava il via alla festa laziale per lo storico primo scudetto della Lazio.

Lo scudetto

Lo scudetto della Lazio arrivò dopo una vera e propria rinascita dei biancocelesti. Retrocessi in Serie B nel '71, la Lazio conquistò subito la nuova promozione ('72), nel '73 lottò per il tricolore che vinse l'anno seguente con una giornata d'anticipo. All'Olimpico il 12 maggio 1974 arrivò il Foggia che bloccò nel primo tempo i ragazzi di Maestrelli sullo zero a zero. Nella ripresa però la svolta: l'arbitro assegna alla Lazio un calcio di rigore per un fallo di mano di Scorsa sul cross di Garlaschelli. Dal dischetto, minuto 60, va Chinaglia. L'uomo simbolo della Lazio non sbaglia e regala così al club capitolino lo storico tricolore facendo esplodere di gioia tutto l'Olimpico.

La banda Maestrelli

La Banda Maestrelli così è definita quella squadra dallo spogliatoio diviso, dove durante la settimana si respira un'aria pesante ma che poi la domenica il giorno della partita si muove come un uomo solo in lotta per un solo obiettivo: la vittoria. Merito dell'allenatore un vero e proprio tessitore, che la settimana ricuciva e teneva unita la squadra. La formazione tipo scelta da Maestrelli recitava: Pulici in porta, in difesa Wilson libero e Oddi stopper, con Petrelli e Martini terzini. A centrocampo Nanni, Frustalupi e Re Cecconi. In attacco Garlaschelli e D?Amico a supporto di Chinaglia. bomber della squadra che chiuse la stagione del tricolore con 24 gol fatti.

A distanza di 48 anni, la storica Banda è storia nonostante la scomparsa di alcuni pezzi di quelli squadra allo sfortunato Re Cecconi e quel colpo di pistola ancora avvolto nel mistero, ai due uomini simbolo Chinaglia (scomparso nel 2012) e al capitano di quella Lazio Pino Wilson scomparso nel 2022 e all'allenatore (tutti e tre sepolti vicini al cimitero Fleming). Il loro ricordo e le loro gesta rimarrano però per sempre nella storia della Lazio e nella memoria di tutti i tifosi biancocelsti.